To jedna z najbardziej zaskakujących przemian. Maciek Musiał, dotychczas znany jako Tomek Boski z serialu „Rodzinka.pl”, brawurowo zagrał główną rolę w pierwszej polskiej produkcji Netflixa, „1983”. Mało tego, to właśnie Maciek zainwestował własne pieniądze w tą produkcje. Jego ostatnie decyzje zaskakują. U szczytu popularności Musiał nagle przeprowadził się do Krakowa, gdzie rozpoczął studia aktorskie. W rozmowie z „Party”, tak wyjaśnia tą decyzję:

– Miałem świetne mieszkanie, dobrze zarabiałem, mnóstwo znajomych, ale czułem że stoję w miejscu. Nie rozwijam się jako człowiek. Wiedziałem, że muszę coś zmienić. Dlatego gdy dostałem się do szkoły w Krakowie i Warszawie - nie zastanawiałem się ani chwili i wybrałem Kraków. Patrząc wstecz uważam, że to było najlepsze co mogło mnie spotkać. Złapałem inną perspektywę. Zacząłem myśleć inaczej. Jestem bardzo wdzięczny szkole i profesorom – powiedział Maciej w rozmowie z „Party”.

Czy to oznacza, że nie zobaczymy już Musiała w Rodzince.pl?

– Uważam, że Rodzinka.pl jest znakomitym serialem o czym świadczy liczba widowni, którą gromadzi. Serialem kultowym! To my jako pierwsi 8 lat temu, w telewizji poruszaliśmy trudne tematy, mówiliśmy o antykoncepcji, homoseksualizmie. To było świetne. Mati i Adaś dojrzewają i pewnie nasze drogi w końcu się rozejdą, ale myślę, że wydarzy się to naturalnie – powiedział aktor w rozmowie z „Party”.

Fani Maćka i Rodzinki.pl mogą zatem odetchnąć! Więcej w nowym wydaniu „Party”.

Maciej Musiał na premierze serialu 1983

