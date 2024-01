Nowa szefowa "Pytania na śniadanie" postawiła na całkowitą rewolucję w śniadaniówce należącej do TVP. Widzowie są zszokowani, że nie zobaczą już ani jednej z dotychczasowych par. W rozmowie z Pudelkiem Kinga Dobrzyńska zdradza kulisy decyzji o zwolnieniach:

Pożegnałam się po prostu z osobami, które zachwiały dziennikarstwo.

Kulisy zwolnień w "Pytaniu na Śniadanie"

Po zmianie władzy w TVP trwa seria zwolnień. Nie ominęło to również ekipy śniadaniówki. Z "Pytania na śniadanie" zwolniono wszystkich dotychczasowych gospodarzy. Nie zobaczymy już Aleksandra Sikory, Małgorzaty Tomaszewskiej, Tomasza Kammela, Izabelli Krzan, Małgorzaty Opczowskiej, Roberta Koszuckiego, Idy Nowakowskiej, Tomasza Wolnego, Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek. Kinga Dobrzyńska, szefowa "Pytania na śniadanie" odpowiedzialna za tę decyzję, tłumaczy:

Zdaję sobie sprawę, że jestem wyzywana teraz od najgorszych, ale, proszę mi uwierzyć, nie wyrzuciłam nikogo za to, że pracował w tej redakcji do tej pory. - powiedziała w rozmowie z Pudelkiem.

Nie da się ukryć, że widzowie są wściekli po zwolnieniach w "Pytaniu na śniadanie", a w sieci nie szczędzą bezlitosnych komentarzy, podkreślając, że nie wyobrażają sobie zastępstw za swoich ulubieńców. W rozmowie z Pudelkiem, nowa szefowa "Pytania na śniadanie" zwolnienia dotychczasowych gospodarzy tłumaczy następująco:

Pożegnałam się po prostu z osobami, które zachwiały dziennikarstwo. Dziennikarz jak sędzia, musi być bezstronny

W odświeżonym "Pytaniu na śniadanie" ma pojawić się pięć nowych par. Do tej pory poznaliśmy już dwie, są to: Joanna Górska i Robert Stockinger oraz Klaudia Carlos i Robert El Gendy. Kolejną parę poznamy już 27. stycznia, a następną, jak zdradziła Kinga Dobrzyńska w rozmowie z Pudelek.pl, 1 lutego. Jesteście ciekawi, kogo możemy się spodziewać? Plotkuje się, że do "Pytania na śniadanie" dołączy Katarzyna Dowbor, jednak sama zainteresowana nie chce tego komentować.

