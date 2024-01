Małgorzata Tomaszewska była prezenterką w programie "Pytanie na śniadanie". Z powodzeniem prowadziła śniadaniówkę, u boku Aleksandra Sikory, przez ostatnie kilka lat. Teraz, gdy nadeszły zmiany w TVP, nie oszczędzono stresu również ciężarnej Tomaszewskiej - produkcja pożegnała się z dziennikarką.

Małgorzata Tomaszewska za trzy tygodnie zostanie ponownie mamą. Spokój dziennikarki przerwała informacja o jej zwolnieniu z TVP, a dokładniej z "Pytania na śniadanie". Jak donosi "Fakt", Tomaszewska bardzo przeżyła decyzję władz TVP, tym bardziej, że w ostatnim czasie nikt z prowadzących "PNŚ" nie czuł się pewnie i nikt nie był przekonany o swoim dalszym losie. Ostatecznie wszyscy prezenterzy "Pytania na śniadanie" zostali zwolnieni.

Małgosia bardzo to przeżyła, bo kochała pracę w Pytaniu. Ostatnie tygodnie były dla niej i dla innych nerwowe. Co chwila docierały do nich kolejne plotki z korytarza, a nikt z władz z nimi nie rozmawiał o planach stacji

zdradza informator serwisu.