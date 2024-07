Mimo sezonu wakacyjnego, Agnieszka Szulim wróciła ostatnio "na języki". Media obiegła informacja o jej zaskakującym rozstaniu, w międzyczasie trafiła na dwie okładki, spekulowało się też o jej pojawieniu się w "Maglu Towarzyskim", gdzie miałaby zostać drugą prowadzącą. W końcu dziennikarka sama ustosunkowała się do tych plotek. Przypomnijmy: Szulim zastąpi Kina i poprowadzi z Korwin Magiel Towarzyski? Jest komentarz Agnieszki

Reklama

Agnieszka wraca też powoli do swoich obowiązków. Już niebawem ruszają przygotowania do kolejnych sezonów "Na Językach" i "Stylowego Magazynu", a teraz Szulim pochwaliła się zdjęciami zza kulis nowej sesji. Znajdzie się ona prawdopodobnie na łamach dużego magazynu i będzie na co popatrzeć - gwiazda pozuje na nich w basenie w otoczeniu kilku przystojnych mężczyzn. Dziennikarka eksponuje też śmiało swoje zgrabne nogi, a to zapewne tylko część atrakcji przygotowanych na potrzeby sesji.

Poniżej Agnieszka Szulim na planie nowej sesji. Seksowna?

Zobacz: Kulisy rozpadu związku Szulim: To ona zostawiła faceta. Miała swoje powody

Zobacz także

Reklama

Impreza urodzinowa Agnieszki Szulim: