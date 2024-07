Na imprezie w Teatrze Polskim można było spotkać wiele świetnie ubranych gwiazd, ale były również takie, których stylizacje były lekko nietrafione.

Katarzyna Figura, założyła ultrakrótką tunikę w mocnym kolorze, którą połączyła z czarnymi zamszowymi kozakami do połowy uda. Uzupełnieniem stroju były wielkie kolczyki z czerwonych piór. look ciekawy, ale nadaje się bardziej na imprezę w klubie, a nie elegancką galę.



Katarzyna Grochola po raz kolejny ubrała się nieadekwatnie do okazji. Na wieczorną imprezę założyła wielką ortalionową tunikę w kolorze pomarańczowym, która nie była zbyt dobrze dobrana do jej figury.



Śpiewaczka operowa Alicja Węgorzewska oraz aktorka Andżelika Piechowiak wybrały długie kreacje. Jednak kolory i tkaniny z jakich były uszyte niestety nie dodawały im klasy.



Jak uważacie?



jm

Reklama