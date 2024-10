Nie żyje Minelys Zoe Rodriguez-Ramirez. Amerykańska tiktokerka tydzień temu zaginęła, a jej ostatnia wiadomość trafiła do narzeczonego. Kiedy okazało się, że kobieta nie wróciła do domu, sprawa natychmiast została zgłoszona na policję i rozpoczęły się poszukiwania na szeroką skalę. Dziś już wiadomo, że poszukiwania oficjalnie zostały zakończone, a kobieta została znaleziona martwa. Co się stało z 25-latką? Na jaw wyszły zaskakujące informacje!

25-letnia tiktokerka nie żyje. Minelys Zoe Rodriguez-Ramirez najprawdopodobniej została zamordowana

Amerykańska influencerka uznana za zaginioną została odnaleziona martwa. Minelys Zoe Rodriguez-Ramirez była mamą 9-letniej córki, jednak dziewczynka na co dzień wychowywała się z ojcem w Puerto Rico. Tymczasem 25-latka wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych kilka lat temu i tam znalazła pracę i rozpoczęła nowe życie. 22 października w Wallmarcie zgłoszono zaginięcie kobiety, a w sprawę zaangażowane zostało nawet FBI. Teraz okazuje się, że w sprawie doszło już do zatrzymania 24-letniego mężczyzny i usłyszał on zarzuty. Szokujące, co się tam wydarzyło! 25-latka kilka godzin przed zgłoszeniem zaginięcia wysłała wiadomość...

Okazuje się, że tiktokerka w noc zaginięcia napisała do narzeczonego. Mężczyzna odczytał ją, ale dopiero następnego dnia rano poinformował matkę kobiety, że dzieje się coś niepokojącego. Okazuje się, że ostatnia wiadomość, jaką wysłała 25-latka, brzmiała:

Czekam na brata, żeby go odebrać o godzinie 21.30 tiktokerka wysłała wiadomość do narzeczonego Julio Tovora

Błyskawicznie została zorganizowana akcja poszukiwawcza po tym, jak najbliżsi zgłosili sprawę na policję. 25-latki poszukiwano również poprzez lokalne media, ale początkowo nie przynosiły rezultatu. Tydzień później odnaleziono auto należące do Rodriguez-Ramirez, a z zeznań świadków wywnioskowano, że w pobliżu był widziany ciemny SUV i zloty minivan. Ostatecznie 28 października doszło do zatrzymania 24-letniego mężczyzny, a zaledwie dzień po zatrzymaniu odnaleziono zwłoki kobiety. Rodriguez-Ramirez zidentyfikowano na podstawie tatuaży, o czym poinformowało biuro szeryfa. Dotychczas nie jest znana przyczyna śmierci 25-letniej tiktokerki, ale wiadomo, że 24-latek został oskarżony o morderstwo.