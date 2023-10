Glenda Jackson zmarła 15 czerwca 2023 roku we własnym domu w Londynie. Brytyjska aktorka filmowa i teatralna oraz laureatka dwóch Oscarów odeszła po krótkiej chorobie w wieku 87 lat. Agent aktorki Lionel Larner poinformował o śmierci Glendy Jackson w oficjalnym oświadczeniu.

Glenda Jackson nie żyje. Miała 87 lat

Glenda Jackson była brytyjską aktorką oraz laureatka dwóch Oscarów, które zdobyła w 1969 i 1974 roku. Pierwszą statuetkę gwiazda odebrała zaledwie kilka lat po swoim debiucie filmowym, który odbył się w 1963 roku, a już w 1969 roku otrzymała Oscara dla najlepszej aktorki za film "Zakochane kobiety". Drugą statuetkę przyniósł jej film "Miłość w godzinach nadliczbowych". Teraz smutna wiadomość o śmierci Glendy Jackson przekazał jej agent.

Glenda Jackson, dwukrotna laureatka Oscara, aktorka i polityczka, zmarła spokojnie dziś rano w swoim domu w Blackheath w Londynie po krótkiej chorobie, z rodziną u boku - przekazał manager aktorki, Lionel Larner w oświadczeniu cytowanym przez "Guardiana".

Matrix Media Group/face to face/FaceToFace/REPORTER

Glenda Jackson przez lata była chętnie angażowana do kolejnych ról filmowych i teatralnych, ale w latach 90. zdecydowała zaangażować się w politykę i stała się działaczką Partii Pracy. W 2015 roku gwiazda wycofała się z polityki i wróciła do aktorstwa. Glenda Jackson w 2016 roku zagrała w sztuce "King Lear", a w 2018 roku w"Three Tall Women". Za ostatni film "Elizabeth Is Missing" z 2019 roku aktorka otrzymała Nagrodę Brytyjskiej Akademii Filmowej.

ANGELA WEISS/AFP/East News