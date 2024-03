Te niezwykle bolesne wieści przekazał klub Feniks Kędzierzyn-Koźle oraz Polski Związek Badmintona. Reprezentantka Polski, 17-letnia Julia Wójcik przegrała walkę z rakiem. Sportsmenka diagnozę usłyszała w 2023 roku. Trener zawodniczki zwrócił uwagę na jej opuchniętą rękę podczas jednego z meczów Polish Open w Tarnowie. Od razu przerwał jej udział w turnieju. Opuchlizna utrzymywała się przez kilka tygodni. Wkrótce pojawiły się kolejne objawy. Wójcik przeszła serię badań, wówczas okazało się, że cierpi na chorobę nowotworową.

Przez ostatni rok Julia Wójcik toczyła nierówną walkę o życie. Niedługo po tym, jak musiała przerwać mecz podczas Polish Open w Tarnowie z powodu opuchniętej ręki, zaczęła zmagać się z kolejnymi objawami, m.in. opuchlizną na twarzy. Nastolatka przeszła szereg badań, w tym prześwietlenie RTG, które pokazało guz w klatce piersiowej dziewczyny. W Przylądku Nadziei, klinice onkologicznej we Wrocławiu usłyszała diagnozę: guz terminalny, nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej w śródpiersiu przednim.

Czas się zatrzymał. Rozpoczęłam chemioterapię i dotarło do mnie, jaką walkę muszę stoczyć. Tym razem stawka jest wysoka – moje życie. Staram się nie załamywać, tylko walczyć. Sport nauczył mnie działać zadaniowo, więc tak działam. Dzięki wsparciu rodziny i znajomych walczę dalej. Mam wiele marzeń do spełnienia i wiele planów do zrealizowania, więc walczę i nie zamierzam się poddać

– powiedziała badmintonistka na łamach wolniodraka.pl.