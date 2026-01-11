W sobotni wieczór podczas Gali Mistrzów Sportu, Anna Lewandowska odebrała nagrodę w imieniu swojego męża, Roberta Lewandowskiego. Robert został uhonorowany tytułem "Czempiona Stulecia" oraz zajął 7. miejsce w tegorocznym plebiscycie na najlepszego sportowca, jednak ze względu na obowiązki zawodowe, nie mógł pojawić się osobiście. Anna zjawiając się na wydarzeniu w efektownej różowej sukni, od razu przyciągnęła uwagę mediów i publiczności. Także jej przemowa podczas gali nie przeszła bez echa.

Przemówienie Anny Lewandowskiej podczas Gali Mistrzów Sportu

Podczas Gali Mistrzów Sportu Anna Lewandowska wygłosiła dwa przemówienia. Drugie z nich, mające luźniejszy ton, zawierało m.in. zabawną anegdotę na temat życia codziennego z Robertem. Trenerka wspomniała, że jej mąż po powrocie z meczu o godzinie 1:30 w nocy postanowił... odkurzać i opróżniać zmywarkę.

Powiem krócej, bo już dzisiaj Robert łączył się z nami. I powiem tak - nie idzie na emeryturę. Dobrze wiedzieć, bo on zaskakuje wszystkich. Kiedyś, jak strzelił słynne pięć bramek w dziewięć minut, to poprosił mnie po przyjściu z meczu o naleśniki. Teraz jak wraca po meczu, to ostatnio o godzinie 1:30 wrócił i zaczął odkurzać i wyjmować rzeczy ze zmywarki. Mówię do niego ,,ja już dzisiaj odkurzałam, bo dzieci pobałaganiły w kuchni'', a on mówi ,,nieważne, poprawię'' - mówiła Anna

Publiczność zareagowała śmiechem i owacjami, a historia pokazała ciepłą, rodzinną stronę życia z piłkarzem światowego formatu. W dalszej części przemowy z ust Anny Lewandowskiej padło również mnóstwo komplementów na temat męża.

To sportowiec pełny pasji, sportowiec, który ma w sobie niesamowitą dyscyplinę, który ma w sobie cały czas cele i który zawsze chce odnosić sukcesy. Czy on jest uzależniony od sukcesu? Myślę, jak każdy z nas sportowiec, jest uzależniony od sukcesu, ale kochanie, czekam na ciebie kiedy też skończysz swoją karierę i będziemy mogli kosztować z życia, pięknego życia - podsumowała

Internauci komentują przemówienie Anny Lewandowskiej na Gali Mistrzów Sportu

Choć przemówienie spotkało się z różnymi opiniami, wiele komentarzy w internecie było zdecydowanie pozytywnych. Internauci chwalili Annę Lewandowską za naturalność, poczucie humoru i wsparcie, jakie okazuje swojemu mężowi.

W sumie fajnie to wyszło

Ładnie powiedziała

Fajna wypowiedź, taka na luzie... Super żona, wspierająca męża! - piszą internauci

Część komentujących podkreślała także, że Anna udowodniła, jak dobrze czuje się na scenie i potrafi porwać publiczność. A Wam, jak się podobał występ Anny Lewandowskiej na Gali Mistrzów Sportu?

Anna Lewandowska na Gali Mistrzów Sportu/Fot. Screen TVP

