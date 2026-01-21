Podczas pierwszego publicznego wyjścia w nowym roku, Kate Middleton zaprezentowała się w stylizacji, która przyciągnęła uwagę nie tylko miłośników mody. Wybór granatowego płaszcza w kratę nie był przypadkowy - wzór tartanowy od wieków kojarzony jest ze Szkocją i jej bogatym dziedzictwem kulturowym. Tartan, nazywany często szkocką kratą, ma swoje korzenie w III wieku i do dziś stanowi jeden z najważniejszych symboli narodowych. Kate Middleton, znana z modowych wyborów niosących głębsze znaczenie, wykorzystała ten motyw jako ukłon w stronę lokalnej tradycji i kultury.

Kate i William w Stirling - co robiła para książęca?

Kate Middleton i książę William odwiedzili Szkocję w ramach oficjalnych zobowiązań. Ich trasa objęła m.in. Stirling oraz Falkirk. W Stirling para książęca pojawiła się w National Curling Academy, gdzie miała okazję nie tylko obserwować, ale także spróbować swoich sił w grze w curling. Wizyta miała charakter zarówno reprezentacyjny, jak i promujący lokalny sport. Kate Middleton chętnie zaangażowała się w aktywność, pokazując, że również na lodzie potrafi się odnaleźć z gracją i wdziękiem. Jej obecność spotkała się z dużym zainteresowaniem, a stylizacja, jak zwykle została szeroko skomentowana.

Stylizacja pełna znaczenia - detale ubioru Kate

Pod efektownym płaszczem w kratę, Kate miała na sobie skromny czarny golf, który doskonale współgrał z klasyczną formą narzutki. Dopełnieniem były czarne zamszowe buty z ostrym noskiem - eleganckie i funkcjonalne jednocześnie. Całość stylizacji utrzymana była w spójnej, stonowanej kolorystyce - odcienie granatu i czerni. Jej mąż, książę William, również postawił na granatową marynarkę, choć bez charakterystycznego wzoru w kratę. Taki zestaw podkreślił jedność stylu, ale pozostawił Kate przestrzeń na wyróżnienie się w roli głównej.

Wybór tartanu w modzie Kate Middleton nie jest czymś nowym - księżna Walii już wielokrotnie wykorzystywała motywy kulturowe, by symbolicznie okazać szacunek odwiedzanym miejscom. Granatowy płaszcz w kratę to jednak nie tylko wyraz stylu - to deklaracja zrozumienia lokalnych tradycji i wrażliwości na dziedzictwo historyczne.

Andrew Milligan/Press Association/East News

Andrew Milligan/Press Association/East News

Płaszcz w tartanową kratę dostępny w sieciówkach

Płaszcze w kratę to ponadczasowy i jednocześnie bardzo modny wzór, który projektanci często pokazują w sezonie jesień-zima szczególnie w wersji tartanowej lub princie typu Glen plaid (znany też jako Prince of Wales check). Krata pojawia się w klasycznych, eleganckich krojach, jak i w bardziej nowoczesnych, oversize’owych fasonach.

Gdzie je kupić?

W Polsce i online znajdziesz wiele długich płaszczy w kratę - idealnych zarówno do codziennych stylizacji, jak i bardziej eleganckich zestawień:

Zara - np. długi płaszcz w kratę z wełną, z klasycznym kołnierzem i kieszeniami (występuje w różnych rozmiarach i kolorach).

DŁUGI PŁASZCZ W KRATĘ Z WEŁNĄ 129,00 PLN

Zara

H&M - modele w kratę, w tym długie płaszcze oversize lub z paskiem, które świetnie wyglądają z jesiennymi i zimowymi stylizacjami.

PŁASZCZ OVERSIZE Z WEŁNĄ 815,00 PLN

HandM

Sinsay - Stylowy długi płaszcz damski marki Sinsay zaprojektowany z myślą o jesiennych i zimowych stylizacjach na co dzień.

DŁUGI PŁASZCZ W KRATĘ 59,99 PLN

Sinsay

