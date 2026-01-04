Instagramowe i pinterestowe it-girls uwielbiają być o krok przed trendami, dlatego szybko zakochały się w głębokich odcieniach czerwieni i burgundu. Cabernet i oxblood to kolory, które nie tylko przyciągają wzrok, ale również dodają stylizacjom elegancji i wyrafinowania. Pasują zarówno do dziennego looku, jak i wieczorowych zestawień. Ich wszechstronność i zdolność do łączenia się z innymi elementami garderoby czynią je wyjątkowo atrakcyjnymi w oczach trendsetterek. W 2026 roku, tuż obok burgundu, który zdominował 2025 rok, dołącza równie elegancka wariacja czerwieni, tzw. "deep crimson", kolor, który już niebawem zaleje ulice światowych stolic mody. Ten będzie się pojawiać zarówno w płaszczach, sukienkach, marynarkach, ale przede wszystkim torebkach. Królowa Hiszpanii, Letycja, już pokochała ten trend.

Królowa Letycja i jej torebka "deep crimson" – elegancja, która inspiruje świat

Ponadczasowa garderoba królowej Letycji stanowi prawdziwe źródło inspiracji dla kobiet, które uwielbiają klasyczną elegancję w myśl estetyki "quiet luxury". Co więcej, monarchini bezbłędnie łączy szykowne kreacja z trendującymi elementami. Jej ulubione torebki w odcieniu "deep crimson" są tego doskonałym przykładem. To właśnie ten niewielki, elegancki dodatek został okrzyknięty najmodniejszym akcentem 2026 roku. Inspirując się stylem żony króla Hiszpanii, projektanci i trendsetterki zwracają uwagę na głęboki odcień w burgundowej tonacji, który nie tylko doskonale wpisuje się w estetykę "old money", ale również konkuruje z oficjalnym kolorem roku 2026 – "cloud dancer".

Hiszpańska monarchini od kilku sezonów nie rozstaje się z kopertówką Lea marki Magrit. Model ten, wykonany w kolorze "deep crimson", zestawiany był z cekinową spódnicą Massimo Dutti, kaszmirowym swetrem Falconeri oraz złotymi dodatkami. Nie zabrakło go również w stylizacjach na ważne uroczystości, z granatowym garniturem, czerwonymi sukienkami i nawet garniturem w odcieniu liliowego różu od Hugo Bossa.

Torebki w odcieniu "deep crimson" zdominują trendy 2026 roku

Torebki gwiazd od dawna budzą ogromne zainteresowanie opinii publicznej. Nic dziwnego, ceny niektórych potrafią osiągać wręcz astronomiczne kwoty. Niedawno Julia Wieniawa chwaliła się modną torebką za 140 tys. złotych marki Hermes. I choć to właśnie ten luksusowy dom mody cieszy się największym zainteresowaniem wśród celebrytek, to hiszpańska monarchini preferuje bardziej klasyczne propozycje.

Bordowa torebka królowej Letycji w tonacji "deep crimson" to nie tylko hołd dla klasyki, ale i wyraz nowoczesnego podejścia do mody. Stylizacje monarchini pokazują, że można ją nosić na co dzień i na wieczorne wyjścia. W sezonie zimowym 2026 model ten zyska jeszcze większe znaczenie, zarówno w casualowych zestawach z jeansami i koszulami, jak i w eleganckich zestawach z sukienkami maxi i futerkami.

Projektanci coraz częściej wykorzystują burgund w swoich kolekcjach. Sabato de Sarno uczynił go centralnym punktem debiutanckiej kolekcji dla Gucci. Na wybiegach kolekcji jesień–zima 2025/2026 pojawiło się wiele modeli bordowych torebek. Wśród najbardziej pożądanych znalazły się m.in. Paddington od Chloé, Le City Bag Balenciagi, bordowe torebki Chanel, Dior i Dolce & Gabbana, modele Magdy Butrym, Stelli McCartney, Valentino i Victorii Beckham, Winona Dark Burgundy od Soeur czy Numéro Neuf East West od Polène. Każdy z nich reprezentuje inny styl, od rzeźbiarskich struktur po miękkie shopperki, idealnie wpisując się w estetykę quiet luxury.

Z czym stylizować torebki "deep crimson"?

Trendsetterki, określane jako it-girls, pokochały bordowe dodatki za ich uniwersalność i wyrafinowanie. Stylizują je z czekoladowym brązem, karmelowym beżem, a także z szarością, bielą, granatem i zielenią. Na co dzień możemy ją połączyć z klasycznymi jeansami, np. spodniami typu "folded jeans" w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej, swetrem i kaszmirowym długim płaszczem. Do pracy świetnie sprawdzą się w połączeniu z granatowym garniturem czy klasyczną sukienką, natomiast na wieczór w towarzystwie czarnych czy burgundowych sukienek, lub cekinowych spódnic, idealnych na okres karnawału.

Królowa Letycja i jej torebka "deep crimson" – elegancja, która inspiruje świat, Fot. Jesus Briones/G3 Online/East News

Gdzie kupić modne torebki "deep crimson" na 2026 rok?

Torebki w odcieniu "deep crimson" pojawiają się już w ofertach wielu popularnych marek. W H&M za 69,99 złotych znalazłam dla was piękną burgundową torebkę na ramię w odcieniu "deep crimson" z regulowanym paskiem.

Modna torebka na 2026 rok w stylu królowej Letycji w kolorze "deep crimson" z H&M za 69,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w Reserved za 99,99 złotych czeka na was urocza, elegancka mini torebka typu "baguette" w odcieniu "deep crimson" z zapięciem na magnes i regulowanym paskiem. Ten model świetnie sprawdzi się szczególnie na wieczorne wyjścia.

Modna torebka na 2026 rok w stylu królowej Letycji w kolorze "deep crimson" z Reserved za 99,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Dla fanek nieco większych fasonów też coś znalazłam. W House za 59,99 złotych kupicie elegancką, bordową torebkę typu shopper w tonacji "deep crimson" z ozdobnym paskiem i klamerkami, inspisowaną uwielbianym przez gwiazdy modelem Birkin od Hermes.

Modna torebka na 2026 rok w stylu królowej Letycji w kolorze "deep crimson" z House za 59,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Królowa Letycja z modną torebką na 2026 rok w odcieniu "deep crimson", Fot. José Oliva/Associated Press/East News