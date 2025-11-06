Maja Hyży w rozmowie z mediami zabrała głos w sprawie Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. To już kolejny raz, kiedy piosenkarka gorzko podsumowała zachowanie pary. Ostatnio oceniła to, jak pożegnali się z "Tańcem z Gwiazdami", a teraz skomentowała zachowanie pary po sprawie rozwodowej tancerki.

Maja Hyży gorzko o Agnieszce Kaczorowskiej i Marcinie Rogacewiczu

Zaledwie kilka dni temu Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela pojawili się na rozprawie rozwodowej. Po wyjściu z sądu tancerka spotkała się ze swoim nowym partnerem, Marcinem Rogacewiczem. Dość szybko radośni Kaczorowska i Rogacewicz odezwali się do fanów zapowiadając coś ważnego. Już następnego dnia Kaczorowska i Rogacewicz ogłosili radosne wieści oficjalnie informując, że wkrótce znów razem wystąpią na scenie.

Teraz głos na temat zachowania Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza zabrała Maja Hyży. Piosenkarka w rozmowie z reporterką Jastrząb Post podsumowała zachowanie pary po rozprawie rozwodowej tancerki.

Ja po raz kolejny uważam, że to było niesmaczne. Rozumiem, że teraz się cieszą, że są już sami i że temat małżeński jest zakończony, ale mogli zostawić to chociaż na ten jeden dzień dla siebie i zrobić np. huczną imprezę następnego dnia oceniła Maja Hyży.

Hyży ostro podsumowała zachowanie Kaczorowskiej i Rogacewicza w "Tańcu z Gwiazdami"

To nie pierwszy raz, gdy Maja Hyży krytycznie oceniła zachowanie Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. Artystka po odpadnięciu pary z "Tańca z Gwiazdami" zwróciła uwagę na to, jak tancerka pożegnała się z programem. Maja Hyży powiedziała wprost, że jej zdaniem Agnieszka Kaczorowska zachowała się nietaktownie i bez szacunku do osób, z którymi współpracowała na planie show.

Mową pożegnalną tego nie można nazwać, bo myślę, że tak naprawdę Agnieszka z nikim się nie pożegnała. Wzięła pod pachę swojego partnera i po prostu wyszła. mówiła wówczas dla Jastrząb Post.

Myślicie, że Agnieszka Kaczorowska i Marci Rogacewicz odpowiedzą na gorzkie słowa Mai Hyży?

