Doda skomentowała zamieszanie wokół Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza, które wywołał ich udział w "Tańcu z Gwiazdami":

Widzę jedynie siebie z przeszłości, która nie umiała się nauczyć na swoich błędach.

Doda o Agnieszce Kaczorowskiej i Marcinie Rogacewiczu

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wystąpili w "Tańcu z Gwiazdami" jako para programowa ale jednocześnie oficjalnie potwierdzili swój związek pocałunkiem. Nie ukrywali swoich uczuć, jednocześnie nie szczędząc sobie czułości przed kamerami. Niestety odpadli z programu tuż przed ćwierć finałem. Kaczorowska nie ukrywała żalu do produkcji i tego, że Rogacewicz nie zasłużył na to, by opuszczać show na tym etapie. W swojej mowie pożegnalnej dużo czasu poświęciła prywatnej relacji z aktorem, co Doda w rozmowie z Party.pl, skwitowała słowami:

Agnieszka popełnia znów ten sam błąd. Też parę razy tak zrobiłam

Dodała:

Z tego, co wiem, Agnieszka w wywiadach po rozstaniu z mężem ubolewała nad tym, że tak bardzo eksponowała swoje małżeństwo i że już tego więcej nie zrobi. Jest to samo. Więc będzie bolało jeszcze bardziej, bo to się dopiero zaczyna. Ten obłęd eksponowania tej relacji. I nigdy nie jest za późno, żeby to zatrzymać.

Doda przyznała, że w show-biznesie to kobiety zostają wystawione na większą ocenę w przypadku rozstań. Uważa, że Agnieszka Kaczorowska nie powinna tłumaczyć się ze swoich wyborów, ani próbować przekonywać do swojej prawdy:

Zwłaszcza w polskim show-biznesie kobieta, zawsze jest narażona na większy hejt po rozstaniu. I zawsze kobiety, które komentują w sieci, a jest ich 90%, - (bo mężczyźni mają to w dupie, w ogóle się w tym nie udzielają) - zawsze stają po stronie mężczyzn. I właśnie dlatego Agnieszka nie powinna tego robić. Nie potrzebuje tego robić. Każda z nas jest królową. Kim jest królowa bez króla? Królową!

Doda o Kaczorowskiej: "Będzie bardzo przez to cierpiała"

Doda już jakiś czas temu postanowiła przestać mówić o swojej prywatności. Uważa, że wyszło jej to na dobre i podobną radę ma dla Agnieszki Kaczorowskiej. Według Dody, Agnieszka Kaczorowska przez dzielenie się swoją prywatnością może doświadczyć wielu nieprzyjemności:

Zawsze jest dobry moment, nawet w trakcie relacji, żeby to zakończyć. I żeby każdy z nich budował sobie swoją pozycję i nie posiłkował się życiem prywatnym do tego, żeby jakkolwiek wzrastać, jeżeli chodzi o klikalność, czy swoją sławę i karierę. I wydaje mi się, że to jest największy jej błąd i będzie bardzo przez to cierpiała. Bardzo.

Doda o swoich związkach: "Możecie sobie myśleć, że nikt mnie nie chce"

Doda, komentując sytuację Agnieszki Kaczorowskiej, nawiązała do własnych doświadczeń. Nie ukrywa, że decyzja o tym, by przestać mówić o swoich związkach była jedną z najlepszych, które podjęła:

(...) Dwa lata temu w trakcie mojej relacji, w połowie stwierdziłam : ''Absolutnie, żadnego zdjęcia więcej z Tobą nie wrzucę. Nigdy nie pojawisz się na moim Instagramie, nigdy nie pojawisz się na moich social mediach. Od tej chwili nikt nie będzie wiedział, czy ja jestem w związku, czy nie''. (...) Również nikt nie wie, co dzieje się u mnie w życiu prywatnym.(...) Ja zatrzymałam (dzielenie się prywatnością - przyp. red.) w połowie związku, tylko do tanga trzeba dwojga. I ja nie miałam wsparcia po drugiej stronie, wręcz przeciwnie. Miałam osobę, która bardzo na to liczyła i im bardziej widziałam, że jej to nie pasuje, tym większą miałam satysfakcję, że to ukrywam.

Dodała:

Mi też było ciężko i wielokrotnie w swoim życiu wchodziłam w relacje, tak myślę z perspektywy czasu, właśnie dlatego, że wydawało mi się, że no moja pozycja będzie 10 razy bardziej ugruntowana i na pewno lepsza, jeżeli ja będę z kimś obok. I będę lepiej postrzegana z pozycji społecznej i w ogóle show-biznesowej. Gó**a prawda. Naprawdę w ogóle nie ma to żadnego znaczenia. Więc wydaje mi się, że od momentu kiedy przestałam czuć jakąkolwiek presję, absolutnie nie interesuje mnie, co kto o mnie myśli.

Na koniec skwitowała: "Możecie sobie myśleć, że jestem singielką, nikt mnie nie chce, skończę z psami. Mam to w dupie". Pełen fragment emocjonalnej wypowiedzi Dody na temat swojej prywatności i tego, co dzieje się wokół Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza znajdziecie w materiale powyżej.

