W siódmym odcinku jubileuszowej edycji programu „Taniec z Gwiazdami” z rywalizacją musieli pożegnać się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Tancerka na scenie powiedziała kilka mocnych słów pod adresem pozostałych uczestników i podkreśliła, że jest bardzo dumna ze swojego partnera, a od teraz taniec jest ich wspólną pasją. Para podkreśliła, że jeszcze zobaczymy ich w tanecznym duecie i tak się stanie! Agnieszka Kaczorowska właśnie to ogłosiła.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pożegnali się z "Tańcem z Gwiazdami"

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz są parą zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Swój związek ogłosili w programie "Taniec z Gwiazdami", gdzie zaprezentowali się jako jedna z najlepszych par z ogromnymi szansami na finał, jednak okazało się inaczej. W siódmym odcinku odpadli z tanecznego show, a zaraz po ogłoszeniu wyników Agnieszka Kaczorowska wygłosiła emocjonalną przemowę, w której mówiła m.in. „Możemy schować się wreszcie przed całym tym hejtem… jestem z nas dumna, przetrwaliśmy”.

Po odejściu z programu para nie skorzystała z tradycyjnego pożegnania, ale opuścili studio w pośpiechu i nie udzielali wywiadów na koniec. Decyzja o odpadnięciu tej pary wywołała duże poruszenie w sieci, gdzie komentowano zarówno ich odejście, jak i samą przemowę Kaczorowskiej.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zapraszają na spektakl

Po zakończeniu przygody z tanecznym show Kaczorowska i Rogacewicz otwarcie poinformowali, że nie zamierzają rezygnować z tańca i ich fani jeszcze będą mieli okazję ich zobaczyć na scenie. Teraz okazuje się, że nie trzeba będzie na to długo czekać, bo tancerka właśnie poinformowała, że zapraszają na wyjątkowy spektakl aktorsko-taneczny z ich udziałem.

'Tańczmy, niech wszyscy czują ile jest warte życie…tańczmy!' Marzyliśmy o tym… więc spełniamy nasze marzenie! Zapraszamy Was na spektakl '7', gdzie prosto z serca, aktorsko, tanecznie i muzycznie, dotykamy tematu wolności. - napisała Agnieszka Kaczorowska na Instagramie

Wielka premiera już w marcu, a to wielki widowisko z Agnieszką Kaczorowską i Marcinem Rogacewiczem będzie można zobaczyć w całej Polsce.

'Siedem' to spektakl o wolności w jej siedmiu odsłonach. Jest to opowieść o spotkaniu kobiety i mężczyzny, którzy zaczynają swoje życia od nowa. O miłości, namiętności, pasji i uzdrowieniu. Premiera 9 marca w @garnizonsztuki_teatr w Warszawie. Kolejne spektakle na scenach w całej Polsce. - czytamy w dalszej części

Fani od razu zareagowali. Posypały się komentarze:

Wow, gratulacje marzenia się nie spełniają lecz trzeba je spełniać

Cudowna wiadomość, nie mogę się doczekać piszą fani pary.

Zamierzacie się wybrać?

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: