Rozwód Agnieszki Kaczorowskiej. Szokujące zachowanie w sądzie

Małżeństwo Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli od miesięcy znajdowało się w centrum medialnego zainteresowania. Choć obie strony nie komentowały publicznie powodów rozstania, już w październiku 2024 roku pojawiły się pierwsze sygnały kryzysu, kiedy to media poinformowały o ich separacji. Tancerze nie zaprzeczyli tym doniesieniom.

Tuż po Wielkanocy 2025 roku para spotkała się z prawnikami, by spróbować rozwiązać sporne kwestie w drodze mediacji. Spotkanie trwało niemal cztery godziny, jednak nie przyniosło porozumienia. Ostatecznie, 7 lipca 2025 roku do sądu trafił pozew rozwodowy.

Tak Kaczorowska i Pela zachowywali się na sądowym korytarzu

Pierwsza rozprawa rozwodowa Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli odbyła się 3 listopada 2025 roku o godzinie 11:30. Na korytarzu sądowym oboje pojawili się tuż przed rozpoczęciem posiedzenia, każde w towarzystwie własnego prawnika.

Mimo że publicznie nie padły żadne ostre słowa, sytuacja była pełna napięcia. Jak donosi Fakt, spotkanie byłych partnerów rozpoczęło się od krótkiego przywitania — podali sobie ręce i powiedzieli „cześć”. Następnie usiedli w taki sposób, by nie widzieć się nawzajem.

Wymownym elementem spotkania był język ciała obojga tancerzy. Maciej Pela sprawiał wrażenie wyraźnie przygnębionego, a jego postawa wskazywała na duży stres. Agnieszka Kaczorowska natomiast prezentowała się jako bardziej rozluźniona.

Sprawa budzi duże emocje, zwłaszcza że Maciej Pela zabrał głos dzień przed rozprawą rozwodową i dał do zrozumienia, że przed nim bardzo trudny tydzień.

Kaczorowska i Pela dojdą do porozumienia?

Jeśli Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela osiągnęli porozumienie w kwestiach majątkowych i dotyczących dzieci, sąd może wydać wyrok już na pierwszym posiedzeniu. Wówczas formalności zakończą się szybko, a wyrok rozwodowy uprawomocni się po miesiącu. Taki scenariusz nie został jednak potwierdzony.

W przypadku braku porozumienia, proces może się przedłużyć, a kolejne rozprawy będą konieczne. Na chwilę obecną nie wiadomo, jaką decyzję podejmie sąd w tej sprawie.

