Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela zaledwie kilka miesięcy po ogłoszeniu rozstania stawili się w warszawskim sądzie, aby usłyszeć orzeczenie o rozwodzie. Niestety nie udało się to na pierwszej rozprawie i będą musieli poczekać jeszcze dwa tygodnie na oficjalne zakończenie swojego małżeństwa. Para przed salą rozpraw zachowała się z klasą i przywitali się krótkim "Cześć" i podali sobie ręce. Choć jak wiadomo ich relacje są napięte, to nadal muszą kontaktować się ze względu na dzieci.

Po zakończeniu rozprawy na Agnieszkę Kaczorowską pod budynkiem sądu czekał Marcin Rogacewicz. Para nie zdecydowała się udać od razu do domu, ale wybrali się do jednej z modnych restauracji. Czyżby pojechali świętować fakt, że już niebawem Agnieszka Kaczorowska oficjalnie zakończy relację z Maciejem Pelą?

Marcin Rogacewicz przyjechał po Agnieszkę Kaczorowską do sądu

Rozwód Kaczorowskiej i Peli w sądzie przebiegł bez dramatycznych zwrotów akcji. Choć ich rozstanie było dosyć burzliwe i pełne kontrowersji, to teraz para zachowuje spokój i starają się bez zbędnego szumu zakończyć swój związek. Agnieszka Kaczorowska po medialnym małżeństwie z Maciejem Pelą zapewniała, że więcej nie ma zamiaru iść w tym samym kierunku, a tymczasem okazuje się, że sama tancerka razem z nowym partnerem relacjonują w mediach społecznościowych nie tylko swoje zawodowe projekty, ale również prywatne, jak urządzanie domu.

Tuż po tym, jak Marcin Rogacewicz odebrał z sądu Agnieszkę Kaczorowską nagrali w aucie aktorki wspólne stories, na którym śpiewali utwór "Witajcie w naszej bajce" i zapowiadali kolejny projekt z ich udziałem. Na nagraniu widać ich roześmiane twarze, a gwiazda "Klanu" na kolanach trzymała bukiet kwiatów zapewne podarowany przez ukochanego.

Tymczasem na zdjęciach paparazzi sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Nie zobaczymy już roześmianej Agnieszki Kaczorowskiej, ale poważną aktorkę, która obejmuje partnera. Widać, że para wspiera się wzajemnie i po ogromnych emocjach, z jakimi wiąże się rozprawa sądowa wspólnie wybrali się na obiad. Marcin Rogacewicz przez cały czas zachowywał się wobec Agnieszki Kaczorowskiej jak prawdziwy dżentelmen...

Zobaczcie zdjęcia!

