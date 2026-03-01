Nie dopasowany top, ani baskinki. Bluzki typu "Jaquette" w stylu Małgorzaty Rozenek będą hitem wiosny
Bluzki typu "Jaquette" wypierają klasyczne koszule czy dopasowane topy. Wiosną to właśnie ten model będzie królować na ulicach. Małgorzata Rozenek-Majdan już je nosi elegancko, wygodnie i z modowym twistem. Zobacz, jak wygląda najnowszy hit sezonu.
Małgorzata Rozenek-Majdan od lat uznawana jest za ikonę stylu. I choć na przestrzeni ostatniej dekady jej styl bardzo ewoluował, to gwiazda TVN wciąż wierna jest klasycznej elegancji w myśl estetyki "old money", którą podkręca modnymi akcentami, wpisującymi się w najgorętsze trendy. Jej najnowsza stylizacja z bluzką typu "Jaquette" jest tego doskonałym przykładem. Ten model kochają nie tylko it-girls ale też członkinie rodzin królewskich czy milionerki. Wiemy, gdzie kupić podobne w atrakcyjnych cenach.
Małgorzata Rozenek-Majdan w modnej bluzce typu "Jaquette"
Zabawa modą, fakturami i kolorami od zawsze była bliska Małgorzacie Rozenek-Majdan, która choć nie stroni od casualowych looków, to decydowanie częściej decyduje się na estetykę "quiet luxury". Ostatnio Małgorzata Rozenek-Majdan zachwyciła na wiosennej ramówce TVN, gdzie promowała m.in. nowy sezon "Królowej Przetrwania", gdzie już niebawem zobaczymy ją w roli prowadzącej.
Gwiazda TVN zarówno na czerwonym dywanie, ekranie, branżowych imprezach, jak i swoich mediach społecznościowych z niezwykłym wysmakowaniem łączy klasyczne elementy garderoby z największymi modowymi trendami, stając się inspiracją dla setek tysięcy swoich fanek. Tak jest też w przypadku jej najnowszego looku, którym pochwaliła się za pośrednictwem Instagrama. Na nagraniu widzimy Małgorzatę Rozenek-Majdan, która w towarzystwie Magdy Pieczonki z humorem podchodzi do oceniania innych. I choć część internautów w komentarzach odniosło się do tematyki wideo, inni nie mogli przejść obojętnie obok stylizacji swojej idolki. Szare, materiałowe spodnie prezenterka zestawiła z modną bluzką typu "Jaquette", która wiosną zaleje ulice światowych stolic mody.
Bluzki typu "Jaquette" hitem wiosny 2026
Choć żakiety z krótkim rękawem mogą kojarzyć się z niemodnymi garsonkami, to wiosną 2026 największe luksusowe domy mody, a także sieciówki z nostalgią wracają do trendów sprzed dekad, lansując bluzki typu "Jaquette". Marynarkowe bluzki z krótkim rękawem już pokochały nie tylko instagramowe, tiktokowe i pinterestowe it-girls, ale również zagraniczne oraz polskie gwiazdy, w tym Małgorzata Rozenek-Majdan.
Jak stylizować modne bluzki typu "Jaquette"
Taliowana niczym marynarka, bluzka typu "Jaquette" sprawdza się w bardzo różnych stylizacjach. Paryżanki chętnie zestawiają ją z szerokimi spodniami, np."Crinkle Noir Jeans" w stylu Agnieszki Dygant czy klasycznymi dzwonami, podkreślając lekkość outfitu. Ten element garderoby można łączyć również z letnimi sukienkami oraz prostymi mini spódnicami, tworząc retro look w klimacie nadmorskim. Marynarkowa bluzka z krótkim rękawem typu "Jaquette" doskonale wpisuje się w trend office core.
Gdzie kupić modne bluzki typu "Jaquette" w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan
Jeśli spodobała wam się szykowna bluzka typu "Jaquette" Małgorzaty Rozenek-Majdan, mam dla was dobrą wiadomość. Ten model to wcale nie dzieło niszowego projektanta, czy luksusowego domu mody. Szara marynarkowa bluzka w drobne paseczki typu "Jaquette" z krótkim, bufiastym rękawem w której prowadząca "Królową przetrwania" pojawiła się niedawno na swoim Instagramie pochodzi z najnowszej kolekcji Zary i kosztuje 109 złotych.
Równie ciekawą propozycję znalazłam dla was w Reserved. Tu za 159,99 złotych kupicie piękną bluzkę typu "Jaquette" w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan w krwistoczerwonym kolorze z krótkimi bufiastymi rękawami i ozdobnymi, obleczonymi tym samym materiałem guzikami.
Modowa perełka czeka też na was w H&M za 109,99 złotych. Buzka typu "Jaquette" z eleganckim dekoltem typu karo, odsłaniającym obojczyki to świetna propozycja zarówno do eleganckich, jak i casualowych looków.
