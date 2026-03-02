Najnowsza, 18. edycja programu „Taniec z gwiazdami” zadebiutowała na antenie Polsatu 1 marca. Już po emisji pierwszego odcinka w sieci zawrzało. Internauci tłumnie wyrazili swoje niezadowolenie, skupiając się szczególnie na warstwie muzycznej programu. Komentarze, jakie pojawiły się w mediach społecznościowych, nie pozostawiały złudzeń - widzowie mają jeden poważny zarzut.

Fani „Tańca z gwiazdami” mają dość. Po pierwszym odcinku mówią tylko o tym

Muzyka wykonywana na żywo do występów uczestników w "Tańcu z Gwiazdami" od lat budzi skrajne emocje, ale tym razem fala krytyki była wyjątkowo duża. Po emisji premierowego odcinka najnowszej edycji show widzowie otwarcie pisali o „tragicznych wykonaniach utworów”. W licznych komentarzach pojawiały się dosadne stwierdzenia: „kiedy zmienią orkiestrę?”, „pierwsza ofiara tej edycji — Katy Perry”, „dalej nie umieją śpiewać”, „Co za beznadziejna muzyka”.

Magdalena Boczarska zachwyciła, Natsu rozczarowała w pierwszym odcinku „Tańca z gwiazdami”. Widzowie podzieleni

Na szczęście nie brakowało też momentów zachwytów. Magdalena Boczarska oczarowała widzów „Tańca z gwiazdami” i razem z Jackiem Jeschke zdobyli prawie maksymalną liczbę punków. Na wysokie noty zasłużyli również Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. To były naprawdę mocne debiuty.

Natomiast za rozczarowanie odcinka można uznać występ Natsu, która zdobyła zaledwie 25 punktów. Influencerka sama nie była zadowolona z tego, co pokazała na parkiecie tanecznego programu Polsatu. Co ciekawe, tuż przed rozpoczęciem 18. edycji „Tańca z gwiazdami” bukmacherzy uznali ją za faworytkę do zgarnięcia Kryształowej Kuli.

Surowa dla debiutantów była Czarna Mamba. Iwona Pavlović dała Natsu jedynie 5 punktów. . Jeszcze gorzej oceniła występy Mateusza Pawłowskiego oraz Piotra Kędzierskiego.

