Jest drama pomiędzy Natsu a Boczarską w "TzG"? Influencerka ujawniła, co usłyszała od aktorki
Natsu i Magdalena Boczarska występują w 18. edycji „Tańca z gwiazdami”. Po pierwszym odcinku, w którym Natsu zdobyła 25 punktów, a Boczarska 38, influencerka ujawniła, jak naprawdę wygląda ich relacja. Wcześniej mówiło się o mocnej niechęci aktorki do influencerki.
Tuż przed pierwszym odcinkiem 18. edycji „Tańca z gwiazdami” w mediach wybuchła burza. Pojawiły się plotki o rzekomym konflikcie pomiędzy Natsu a Magdaleną Boczarską. Według doniesień jedna z uczestniczek miała być oburzona faktem, że występuje w tym samym programie, co kontrowersyjna influencerka. Sugerowano, że Boczarska miała mówić za kulisami o niechlubnej przeszłości Natsu i podkreślać, iż nie zamieniają ze sobą nawet słowa.
Natsu ujawniła prawdę o relacji z Magdą Boczarską po odcinku „TzG”. Koniec plotek?
Natalia Karczmarczyk, znana jako Natsu, po pierwszym odcinku „Tańca z gwiazdami” zabrała głos na temat medialnych doniesień. Zdradziła, że Magdalena Boczarska sama podeszła do niej, aby wyjaśnić sytuację. Natsu ujawniła, że są to jedynie plotki i nie było między nimi żadnego konfliktu. Podkreśliła, że uwierzyła Magdzie, a nie doniesieniom z portali plotkarskich. Aktorka miała być wyraźnie poruszona całą sytuacją i zapewniła, że nie miała żadnej złej intencji względem Natsu.
W rzeczywistości porozmawiałyśmy. Magda podeszła sama, żeby to wyjaśnić. To są plotki, ona nic takiego nie mówiła i ja oczywiście wierzę jej, a nie serwisom plotkarskim
Było widać, że jej przykro, że tak ludzie piszą. Nie miała takiej intencji
Warto przypomnieć, że według plotek Magda Boczarska miała wytknąć Natsu błędy z przeszłości, a nawet zasugerować, że rywalizacja z influencerką w programie Polsatu to dla niej „ujma”.
W rozmowie z mediami Natsu przyznała, że obecnie skupia się wyłącznie na tańcu, a jeśli jest jej przykro, to wyłącznie z powodu swojego występu.
Magdalena Boczarska zachwyciła w pierwszym odcinku „Tańca z gwiazdami”. Natsu rozczarowała
Warto dodać, że Magdalena Boczarska uzyskała od jurorów aż 38 punktów, co czyni ją jedną z liderek po pierwszym odcinku. Różnica punktowa wywołała dodatkowe emocje wśród widzów i komentatorów. Jednak sama Natsu nie skupia się na konkurencji i zapewnia, że jej celem jest samodoskonalenie, a nie rywalizacja.
Po pierwszym odcinku „Tańca z gwiazdami” Natsu i Wojciech Kucina otrzymali 25 punktów. Najniższą notę przyznała im Iwona Pavlović - zaledwie 5 punktów. Natsu otwarcie przyznała, że nie czuje żalu do jurorki.
Podczas gdy emocje wokół konfliktu opadły, Natsu z entuzjazmem wypowiedziała się na temat swojego partnera tanecznego.
Trafiłam na najlepszego partnera, na jakiego mogłam
