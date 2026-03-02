Tuż przed pierwszym odcinkiem 18. edycji „Tańca z gwiazdami” w mediach wybuchła burza. Pojawiły się plotki o rzekomym konflikcie pomiędzy Natsu a Magdaleną Boczarską. Według doniesień jedna z uczestniczek miała być oburzona faktem, że występuje w tym samym programie, co kontrowersyjna influencerka. Sugerowano, że Boczarska miała mówić za kulisami o niechlubnej przeszłości Natsu i podkreślać, iż nie zamieniają ze sobą nawet słowa.

Natsu ujawniła prawdę o relacji z Magdą Boczarską po odcinku „TzG”. Koniec plotek?

Natalia Karczmarczyk, znana jako Natsu, po pierwszym odcinku „Tańca z gwiazdami” zabrała głos na temat medialnych doniesień. Zdradziła, że Magdalena Boczarska sama podeszła do niej, aby wyjaśnić sytuację. Natsu ujawniła, że są to jedynie plotki i nie było między nimi żadnego konfliktu. Podkreśliła, że uwierzyła Magdzie, a nie doniesieniom z portali plotkarskich. Aktorka miała być wyraźnie poruszona całą sytuacją i zapewniła, że nie miała żadnej złej intencji względem Natsu.

W rzeczywistości porozmawiałyśmy. Magda podeszła sama, żeby to wyjaśnić. To są plotki, ona nic takiego nie mówiła i ja oczywiście wierzę jej, a nie serwisom plotkarskim przekazała Natsu na łamach serwisu Pomponik.

Było widać, że jej przykro, że tak ludzie piszą. Nie miała takiej intencji dodała.

Warto przypomnieć, że według plotek Magda Boczarska miała wytknąć Natsu błędy z przeszłości, a nawet zasugerować, że rywalizacja z influencerką w programie Polsatu to dla niej „ujma”.

W rozmowie z mediami Natsu przyznała, że obecnie skupia się wyłącznie na tańcu, a jeśli jest jej przykro, to wyłącznie z powodu swojego występu.

Magdalena Boczarska zachwyciła w pierwszym odcinku „Tańca z gwiazdami”. Natsu rozczarowała

Warto dodać, że Magdalena Boczarska uzyskała od jurorów aż 38 punktów, co czyni ją jedną z liderek po pierwszym odcinku. Różnica punktowa wywołała dodatkowe emocje wśród widzów i komentatorów. Jednak sama Natsu nie skupia się na konkurencji i zapewnia, że jej celem jest samodoskonalenie, a nie rywalizacja.

Po pierwszym odcinku „Tańca z gwiazdami” Natsu i Wojciech Kucina otrzymali 25 punktów. Najniższą notę przyznała im Iwona Pavlović - zaledwie 5 punktów. Natsu otwarcie przyznała, że nie czuje żalu do jurorki.

Podczas gdy emocje wokół konfliktu opadły, Natsu z entuzjazmem wypowiedziała się na temat swojego partnera tanecznego.

Trafiłam na najlepszego partnera, na jakiego mogłam podkreśliła Natsu.

Natsu zabrała głos ws. afery z Boczarską po odcinku "TzG". Wszystko jasne

