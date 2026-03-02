1 marca 2026 roku ruszyła długo wyczekiwana 18. edycja „Tańca z Gwiazdami”. Na parkiecie zaprezentowało się wiele znanych osobistości, które po raz pierwszy zatańczyły na oczach całej Polski. Wśród nich największe zachwyty wzbudziła Magdalena Boczarska - po jej występie fani zaczęli wróżyć jej wygraną.

Magdalena Boczarska skradła show w "Tańcu z Gwiazdami"

Magdalena Boczarska tworzy parę z Jackiem Jeschke, który ma na swoim koncie już kilka wygranych w "Tańcu z Gwiazdami". W najnowszej edycji show aktorka zdecydowała się taneczny debiut, który jak widać już od pierwszego odcinka przyniósł jej ogromną satysfakcję. Magdalena Boczarska znana z produkcji, takich jak "Sztuka kochania" czy "Listy do M". zaskoczyła widzów pięknym występem.

Para wykonała walca angielskiego, za którego jury przyznało im 38 punktów. Na oficjalnym profilu produkcji opublikowano fragment najpiękniejszych momentów choreografii.

Magda i Jacek we wzruszającym walcu angielskim. Idealnie pokazali emocje w tym tańcu, prawda? Otrzymali 38 punktów. brzmi wpis produkcji.

Fani poruszeni występem Magdaleny Boczarskiej w "TzG". Ma szansę na wygraną

Pod opublikowanym przez produkcję fragmentem walca angielskiego Magdaleny Boczarskiej i Jacka Jeschke pojawiła się lawina komentarzy. Ich emocjonujący pierwszy występ komentowali celebryci oraz tancerze z poprzednich edycji programu. Nie brakowało głosów, które brzmiały wprost: "Wygracie!". Niewątpliwie ich premierowy taniec Magdaleny Boczarskiej w "Tańcu z Gwiazdami" zrobił ogromne wrażenie na widzach.

cudowne napisała Maria Jeleniewska.

Magia, w trakcie tego występu czas się zatrzymał, a ta figura? Jak w łyżwiarstwie figurowym! Oszalałam brawo skomentowała Patricia Kazadi.

Ulotność chwili, piękno wydobyte z każdej sekundy, wrażliwość motyla, lekkość, perfekcja, a nad Wami unosił się inny wymiar, inna skala, inne spojrzenie zachwyciła się Anna Nowak Ibisz.

W sekcji komentarzy pojawił się nawet wpis od samego Jacka Jeschke, który nie ukrywał dumy ze swojej tanecznej partnerki - Magdaleny Boczarskiej.

Nasza Boczara! Duma rozpiera!

Wam również podobał się występ Magdaleny Boczarskiej i Jacka Jeschke? Myślicie, że ta para ma szansę na zdobycie Kryształowej Kuli?

