Iwona Pavlović oceniła występ Natsu w "TzG". Wspomniała o jej przeszłości

W rozmowie z portalem Pomponik Iwona Pavlović nie owijała w bawełnę. Jurorka „Tańca z gwiazdami” dokładnie wyjaśniła, dlaczego Natsu, znana influencerka, otrzymała od niej tylko 5 punktów. Pavlović zaznaczyła, że Natsu bardzo często wypadała z muzyki. Podkreśliła, że nie wie, czy winę za to ponosił stres, jednak to właśnie ta nieumiejętność trzymania rytmu najbardziej zaważyła na ocenie. Jurorka poradziła influencerce, by skupiła się na pracy nad muzykalnością i podkreśliła, że piątka to ocena pośrednia - zostawia jeszcze pole do poprawy.

W wywiadzie dla Pomponika Iwona Pavlović odniosła się również do burzliwej przeszłości Natsu, która była tematem wielu dyskusji w internecie. Jurorka stanowczo podkreśliła, że nie interesuje ją, czym influencerka zajmowała się jako młoda dziewczyna. Zaznaczyła, że dla niej liczy się wyłącznie to, gdzie obecnie znajduje się Natsu w swoim życiu i jakie robi postępy.

Nie interesuje mnie, co ona robiła jako młoda dziewczyna. Jest tu i teraz. (...) Ludzie tak lubią, żyć swoim życiem i wyciągać (...) Idealni się ludzie znaleźli. (...) Jeśli ona jest teraz w innym miejscu w życiu... odpuszczam to powiedziała Pavlović.

Warto przypomnieć, że sporo mówiło się też o rzekomej dramie Natsu i Magdy Boczarskiej w „Tańcu z gwiazdami”. Ponoć aktorka miała być niezadowolona z udziału influencerki w programie właśnie ze względu na jej przeszłość. Po pierwszym odcinku uczestniczka rozwiała wątpliwości i powiedziała, jak jest naprawdę.

W rozmowie z Pomponikiem Iwona Pavlović skupiła się jednak przede wszystkim na występie młodej uczestniczki. Reakcje w sieci wskazują na to, że Natsu rozczarowała w pierwszym odcinku „Tańca z gwiazdami”. Jeszcze przed rozpoczęciem programu bukmacherzy stawiali ją w roli faworytki do sięgnięcia po Kryształową Kulę. Ostatecznie zgarnęła zaledwie 25 punktów.

Widzisz, po pierwszym odcinku trudno cokolwiek powiedzieć więcej. Bardzo często wypadała z muzyki. Nie wiem, czy ją stres zżarł, czy za szybko to robiła, czy poza rytmem... Pewnie słyszy muzykę, ale czasami stres tak daje popalić, że nie wiemy, co się dzieje. Musi bardzo pracować nad muzyką, jeśli tak ma, chyba, że to był stres powiedziała Pavlović.

