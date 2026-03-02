Tuż po premierowym odcinku 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" na jury spadła fala krytyki. Najgorzej ocenioną parą okazali się bowiem Magdalena Tarnowska, zwyciężczyni poprzedniej odsłony programu, która partneruje teraz Piotrowi Kędzierskiemu. W rozmowie z naszą reporterką para wymownie oceniła komentarze jurorów. Nagle przed kamerę wpadł "Bagi". Nie do wiary, co ze sobą przyniósł.

Piotr Kędzierski wymownie o niskich notach jury "Tańca z Gwiazdami"

Za nami premierowy odcinek 18. edycji tanecznego hitu Polsatu. Na parkiecie nie zabrakło wzruszeń, ogromu emocji, a ku zaskoczeniu wielu, w pierwszym odcinku 18. sezonu "Tańca z Gwiazdami" nikt nie odpadł z show. Jak się okazuje, najniższe noty tego wieczoru od jury zgarnęła para Piotra Kędzierskiego i Magdaleny Tarnowskiej, zwyciężczyni poprzedniej odsłony programu. W rozmowie z naszą reporterką Piotr Kędzierski z dużym dystansem podszedł do ocen jurorów. Jak sam przyznał, zgadza się z werdyktem Iwony Pavlović i pozostałego składu jurorskiego, który ocenił jego występ na zaledwie 24 punkty.

Myślę, że tutaj każdy z jurorów, który dał nam różne oceny, myślę, że każdy z nich ma rację, zarówno pani Iwona jak i reszta bandy. - wyznała w rozmowie z Party.pl Piotr Kędzierski.

"Bagi" nagle przerwał wywiad Kędzierskiego i Tarnowskiej po premierowy odcinku "Tańca z Gwiazdami",

Gdy Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska udzielali wywiadu naszej reporterce, przed kamerę nagle wpadł "Bagi". Na premierowy odcinek 18. odsłony show przyniósł Kryształową Kulę.

Wydaje mi się, że Piotrowi nie trzeba pomagać, on ma już tyle talentu, że wszystko nogami zrobi - mówił w rozmowie z Party.pl z rozbawieniem ''Bagi'', komentując taneczne popisy Piotra Kędzierskiego.

Jak donoszą media, choć dumnie pozował na ściance i ochoczo udzielał wywiadów, to mężczyzna, który pojawił się w premierowym odcinku 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" nie był prawdziwym Mikołajem Bagińskim, znanym jako Bagi, lecz... jego sobowtórem. Także nasza reporterka z rozbawieniem komentowała jego obecność na planie programu.

Podejrzanie wygląda ten ''Bagi''. Bardzo podejrzanie wygląda, masz bardzo gęsty wąs. - mówiła.

Piotr Kędzierski o swoim udziale w "Tańcu z Gwiazdami": "Nie będę Karolakiem tej edycji"

Ogromnym wsparciem dla tanecznej pary Piotra Kędzierskiego okazał się także wieloletni przyjaciel i współpracownik dziennikarza, Kuba Wojewódzki.

Słuchajcie, ja naprawdę rzadko się kiedy wzruszam (...) No ja się dzisiaj wzruszyłem i powiem, naprawdę byłem zaskoczony, wzruszony - przyznał nam Piotr Kędzierski.

Choć to właśnie Piotr Kędzierski został najniżej oceniony w premierowym odcinku "Tańca z Gwiazdami", niektórzy fani wprost porównują jego taneczne popisy i charyzmę z Tomaszem Karolakiem, który skradł show w 17. edycji programu stawiając nie tylko na wymyślne choreografie, ale i nirtyzinkowe charakteryzacje.

Ja chcę naprawdę zrobić wszystko, żeby nie być Karolakiem tej edycji. Chcę pokazać, że coś umiem, albo się nauczyłem - mówił niedawno Piotr Kędzierski w podcaście ''WojewódzkiKędzierski''.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze zza kulis "Tańca z Gwiazdami" zdradzili nam Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska.

