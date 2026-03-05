Media usłyszały o Nicol Pniewskiej początkowo dzięki jej związkowi z Allanem Krupą, synem Edyty Górniak. Temat młodej pary nieraz eksponowany był w mediach społecznościowych, podobnie jako okoliczności rozstanie Allana i Nicol. Choć medialna burza miała miejsce już około rok temu, to influencerka na nowo zdecydowała zająć swoje stanowisko w sprawie. Jak naprawdę było?

Nicol Pniewska otwarcie o związku z Allanem Krupą i zachowaniu Edyty Górniak

Nicol Pniewska to jedna z najmłodszych uczestniczek najnowszej edycji "Królowej Przetrwania". Influencerka od razu świetnie odnalazła się w programie i zapoznała z pozostałymi osobowościami medialnymi. Trafiła do drużyny różowych, która wygrała pierwszą konkurencję, zdobywając możliwość noclegu w luksusowym campie z dostępem do wygodnych łóżek, toalet, łazienek oraz przede wszystkim przepięknie prezentującego się jedzenia. Podczas jednego z pierwszych wspólnych posiłków w drużynie dziewczyny zaczęły integrację. Nagle padło pytanie o huczne zakończenie medialnego związku Nicol Pniewskiej i Allana Krupy. Był to moment, w którym influencerka zdecydowała się na szczere i dosadne wyznanie.

Już w pierwszych słowach Nicol przyznała, że swoimi słowami chciałaby zakończyć medialne spekulacje o jej byłej relacji, a także o tym, jaką rolę w jej zakończeniu odegrała Edyta Górniak.

Jeżeli chodzi o sytuację i dramę z mojego poprzedniego związku; mam nadzieję, że swoją wypowiedzią teraz raz na zawsze zakończę temat Allana Krupy i Edyty Górniak. Byłam w związku, relacja się skończyła i z dnia na dzień jego mama się odezwała i zaatakowała mojego ojca zaczęła Nicol.

Wprost przyznała, z jakim zarzutem ze strony Edyty Górniak musiał zmierzyć się jej ojciec w obliczu głośnego rozstania:

Według pani Edyty mój tata zabrał prywatność moją i Allana, i próbuje się wybić na dramie swoich dzieci.

Wcześniej Górniak rzeczywiście publicznie wyznała, że ma żal do ojca Nicol.

Nicol Pniewska szczerze o swoich uczuciach do Allan Krupy

Mimo medialnej burzy wokół związku z Allanem Krupą, Nicol nie zawahała się przed przyznaniem, że pałała do muzyka prawdziwym uczuciem. Zdradziła jednak, że obecnie tworzy już zupełnie inną relację romantyczną, zostawiając przeszłość za sobą.

Pomimo wielu plotek, które też pani Edyta mówiła na mój temat, naprawdę kochałam Alana i po nim nie chciałam z nikim być. Tak się udało niespodziewanie, że jestem teraz w szczęśliwej relacji. Oficjalnie mogę powiedzieć, że moje serce jest zajęte wyznała Pniewska.

