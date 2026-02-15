Syn Edyty Górniak po raz pierwszy pokazał partnerkę. Namiętna sesja

14 lutego Allan, syn Edyty Górniak opublikował na Instagramie namiętne zdjęcia z nową partnerką. Kadry z ich pocałunku błyskawicznie obiegły sieć i wywołały ogromne emocje. W relacji instagramowej Allan nie tylko pokazał twarz tajemniczej blondynki, ale także wyraźnie zasugerował, że jest ona dla niego kimś wyjątkowym, dodając do zdjęć wymowną białą ikonę serca.

Syn Edyty Górniak ma za sobą głośne rozstanie. W tle awantura

Po głośnym i szeroko komentowanym rozstaniu z Nicolą Pniewską Allan długo nie zdradzał publicznie szczegółów swojego życia osobistego. Przez kilka miesięcy po zerwaniu z ostatnią partnerką unikał publikowania prywatnych kadrów. Dopiero w listopadzie ubiegłego roku zasugerował, że w jego życiu pojawiła się nowa osoba, publikując na Instagramie enigmatyczne zdjęcie dziewczyny stojącej tyłem do obiektywu. Media natychmiast podchwyciły temat, snując domysły na temat tożsamości tajemniczej ukochanej.

Burzliwe rozstanie Allana Enso z Nicolą Pniewską, córką influencera HighBart, który przez pewien czas był menedżerem artysty, stało się tematem wielu medialnych doniesień. Po zakończeniu ich związku ojciec Nicoli publicznie oskarżył Edytę Górniak i jej syna o kradzież sprzętu muzycznego ze studia. Edyta Górniak w rozmowie z mediami tłumaczyła sytuację, mówiąc, że Allan zabrał jedynie własność, czyli sprzęt muzyczny kupowany przez lata, obawiając się agresywnych ataków ze strony otoczenia.

Syn Edyty Górniak znów jest zakochany. Pokazał twarz nowej partnerki w walentynki

Publikacja namiętnych zdjęć z Walentynek to przełomowy moment w życiu Allana Enso. Dotychczas syn Edyty Górniak konsekwentnie oddzielał życie prywatne od zawodowego. Jednak w ostatnich tygodniach odważył się pokazać nową partnerkę, a ich wspólne zdjęcia wzbudziły sensację wśród internautów oraz portali show-biznesowych. Zarówno komentatorzy, jak i fani, wyrażają w sieci ogromne zaskoczenie zmianą podejścia młodego artysty do kwestii prywatności.

Warto przypomnieć, że już jesienią ubiegłego roku Allan Krupa pokazał zdjęcie tajemniczej blondynki w mediach społecznościowych. Wówczas jednak nie było jasne, kim jest dla niego młoda kobieta. Dzisiaj jest już jasne, że gwiazdor znów jest zakochany, co potwierdziła sesja udostępniona w walentynki. Myślicie, że tym razem syn Edyty Górniak na długo odnalazł spokój u boku partnerki?

