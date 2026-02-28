Już 5 marca 2026 roku na platformie SkyShowtime odbędzie się premiera dwuczęściowego filmu dokumentalnego "Edyta Górniak". Produkcja wyprodukowana przez Constantin Entertainment Polska pod reżyserią Aleksandry Machnik została właśnie zapowiedziana pierwszym zwiastunem, który natychmiastowo wywołał lawinę komentarzy.

Szczere wyznania Edyty Górniak w zwiastunie dokumentu o jej życiu

Edyta Górniak potwierdziła premierę produkcji SkyShowtime już na 5 marca 2026 roku. 24 lutego 2026 roku w sieci został opublikowany pierwszy zwiastun dokumentu o jej życiu, a w pierwszych scenach możemy zobaczyć Górniak bez makijażu. Gwiazda zachwyciła naturalnością i od początku zaskoczyła szczerym wyznaniem zaczerpniętym ze swojej codzienności.

Powiem wam tajemnicę. Na końcu każdego dnia moje ubranie pokaże wszystko, co zjadłam przez cały dzień wybrzmiało pierwsze zdanie artystki w zwiastunie.

Intymny fragment można odbierać jako zapowiedź kolejnych wyznań artystki, która zdradzi w dokumencie więcej nie tylko o swoim życiu na scenie, lecz także tym w osobistym zaciszu. Jak sama przyznała w zwiastunie:

Już od samego początku byłam rozerwana między szaleństwem, prestiżem, zaszczytami, sukcesami a zwykłą, prostą, skromną prozą życia. Chyba nigdy do końca nie udało mi się połączyć tych dwóch światów wyznała piosenkarka.

Edyta Górniak w poruszających słowach o swojej przeszłości

W jednym z najbardziej zaskakujących momentów klipu zapowiadającego pełny dokument "Edyta Górniak", gwiazda przyznała, że w połowie życia straciła wszystko.

Potem straciłam nagle, w połowie życia wszystko. Zaczęłam wszystko od nowa wyznała w zwiastunie Górniak.

Fani komentują zwiastun dokumentu o Edycie Górniak

Kilka ujęć z filmu i zaledwie część wyznań artystki od razu wzbudziły niemałe poruszenie wśród fanów piosenkarki. W komentarzach pod udostępnionym materiałem aż zaroiło się od komentarzy Internautów, którzy nie mogą doczekać się premiery.

Kocham, Edytko. Twoja twórczość glos, osobowość. Podziwiam od początku aż do teraz i zawsze. Czekam na ten film.

Czekam z niecierpliwością. Kocham sercem całym.

Już nie mogę się doczekać… czytamy głosy fanów.

Zobacz także: