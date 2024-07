W sobotę odbył się drugi dzień sopockiego festiwalu Top of the Top 2013. W Operze Leśnej wystąpiły polskie i zagraniczne gwiazdy, które rozgrzały publiczność do czerwoności. Przypomnijmy: Wysyp polskich gwiazd drugiego dnia festiwalu w Sopocie

Jedną z młodych wokalistek, które wczoraj prezentowały się na sopockiej scenie była Natalia Szroeder towarzysząca Liberowi w ich przeboju "Nie Patrzę w Dół". Natalia w białej sukience wyglądała przepięknie, ale tuż po zejściu ze sceny piosenkarka nałożyła... kołnierz ortopedyczny. W rozmowie z AfterParty.pl Szroeder przyznała, że wraz z koleżanką z zespołu uległa wypadkowi samochodowemu, po którym trafiła do szpitala.



Wracaliśmy z nagrań z Warszawy. W drodze powrotnej wjechała nam pani w tyłek (śmiech) Anka, nasza basistka, i ja skończyłyśmy w pięknych białych koliach. Czujemy się dobrze, pochodzimy miesiąc w tych kołnierzach i będzie dobrze. Będziemy żyć, to najważniejsze - wyznała w rozmowie z nami Natalia.

Mimo bólu Natalia wystąpiła na scenie i oczarowała publikę. Gratulujemy profesjonalizmu i życzymy zdrowia!

