Natalia Siwiec na planie serialu "To Nie Koniec Świata"

Natalia Siwiec cały czas rewelacyjnie odnajduje się w show-biznesie. Modelka robi sesję za sesją, a ostatnio postanowiła spróbować swoich sił w serialu. Otrzymała bowiem propozycję zagrania w nowym hicie Polsatu "To Nie Koniec Świata". Właśnie wczoraj odbyły się pierwsze zdjęcia z udziałem gwiazdy. Zobacz: Siwiec będzie aktorką. Dostała rolę w nowym hitowym serialu

Natalia w produkcji wcieliła się w postać seksbomby. Ta rola idealnie do niej pasuje. W końcu modelka lubi eksponować swoje piękne ciało, a w scenach, które miała do zagrania pokazała m.in. swoje długie nogi i jędrny biust. A to wszystko dzięki stylizacją składającym się ze sportowego stanika i futra, czy długiej kraciastej koszuli i szpilek. Siwiec na planie współpracowała m.in. z Karoliną Gorczycą i Maciejem Dowborem.

Jesteśmy bardzo ciekawi finalnych efektów pracy Natalii na planie zdjęciowym, które zobaczymy już we wrześniu, gdy serial pojawi się w nowej ramówce Polsatu.

