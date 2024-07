Natalia Siwiec i Mariusz Raduszewski na pokazie Bizuu

1 z 8

O Natalii Siwiec w tym sezonie znów będzie bardzo głośno. Wszystko za sprawą roli w serialu "To nie koniec świata", co wzbudziło sporo kontrowersji nawet wśród aktorów razem z nią występujących w obsadzie produkcji (zobacz: "Boli mnie to"). Z tej okazji Miss Euro postanowiła o sobie przypomnieć i w towarzystwie dawno nie widzianego męża, Mariusza Raduszewskiego przyszła na pokaz mody.

W Łazienkach Królewskich Siwiec wystąpiła w czarnej rozkloszowanej kreacji do złudzenia przypominającej Miu Miu. Dobrała do niej czarne Louboutiny i różową kopertówkę Yves Saint Laurent. Usta podkreśliła pomadką w tym samym kolorze.

Jak wam się podoba Natalia w gorzko-słodkim wydaniu?

