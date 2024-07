1 z 8

Wczoraj w Łodzi odbył się finał konkursu dla modelek Look Of The Year 2013. Podczas gali wybrano z kandydatkę, która będzie reprezentować nasz kraj w tym międzynarodowej imprezie. Na wydarzeniu pojawiła się m.in. Natalia Lesz.

Wokalistka była gościem specjalnym eventu i zaśpiewała podczas niego swoje największe przeboje. Artystka pojawiła się na gali pomimo kontuzji, której nabawiła się jakiś czas temu jeżdżąc na rolkach.

Lesz na imprezie miała na sobie białą długą kreację z gorsetem. Wyglądała w niej bardzo dziewczęco. Jak widać gips na lewej ręce nie przeszkodził Natalii w występnie na scenie, jak i podczas zdjęć na czerwonym dywanie.

