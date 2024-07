Program "Mali Giganci" już od marca pojawi się na antenie TVN. W składzie jurorskim i trenerskim zobaczymy nowe twarze, ale nie zabraknie też króla stacji, czyli Kuby Wojewódzkiego. Ostatnio jedna z trenerek, Aneta Todorczuk-Perchuć wyznała, że showman ma bardzo specyficzne poczucie humoru, dlatego dzieci są na nie specjalnie przygotowywani. Zobacz: "Dzieci mają być przygotowane na poczucie humoru Kuby"

Tymczasem na konferencji TVN Wojewódzki zrobił sporo zamieszania wyrażając niechęć do pozowania do zdjęć i wychodząc w połowie spotkania. O to, czy rzeczywiście Kuba nadaje się na jurora i czy ma dobre podejście do dzieci zapytaliśmy inną trenerkę, Natalię Lesz. Wokalistka otwarcie przyznała, że juror lubi kontrowersje, ale wie, co mu wolno, a co nie. Przed naszą kamerą wyznała również, że na szczęście odcinki nie są na żywo, więc nie wszystko zostanie wyemitowane:

Ja myślę, że jest na tyle doświadczony, jeśli chodzi o ten biznes, że będzie dokładnie wiedział co można, a czego nie. Mam przynajmniej taką nadzieję. Całe szczęście odcinki nie są na żywo, więc tutaj też rola produkcji, żeby to ustawić w taki sposób, żeby nikogo nie krzywdzić.

Będziecie oglądać?

