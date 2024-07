Natalia Kukulska nigdy nie należała do gwiazd, które wzbudzają przesadne kontrowersje, a na jej koncie próżno szukać skandali. Sytuacja zaczęła się zmieniać, gdy do show-biznesu wkroczył jej brat Pikej, który swego czasu próbował zostać raperem i szokował swoim bezmyślnym zachowaniem. Piosenkarka długo ignorowała jego medialną działalność, ale w końcu się złamała. Przypomnijmy: Kukulska wydała mocne oświadczenie w sprawie Pikeja

Ostatnio o Pikeju nieco przycichło, a on chyba świadomie wycofał się z show-biznesu, w którym był jedynie pośmiewiskiem. Być może właśnie to rozluźniło nieco Natalię, która w ostatnim wywiadzie pozwoliła sobie nawet na małe żarty pod adresem brata. Kukulska wystąpiła bowiem w cyklu "W ogniu pytań", gdzie gwiazdy muszą odpowiedzieć na jak najwięcej pytań w określonym czasie. Już na wstępie przedstawiono ją jako "siostrę Pikeja", co mocno ją rozbawiło.



Plejada: Czy umiesz rapować?

Kukulska: Nie

Plejada: Czy Twój brat przedstawił Cię już z Dr. Dre i 50 Centowi?

Kukulska: Tak, ale nie byli zainteresowani mną. Tylko nim!

Udowodniła, że ma dystans?

