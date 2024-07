Natalia Klimas ostatnio coraz częściej pojawia się na salonach, możemy oglądać ją też w serialu "2XL" emitowanym przez stację Polsat. Jakby tego było mało, dużo emocji wywołuje jej związek z miliarderem. Przypomnijmy: Gwiazda serialu "2XL" z chłopakiem miliarderem na salonach

Niewiele osób jednak wie, że Natalia w wieku 19 lat wyjechała do Nowego Jorku, aby rozwijać tam aktorski warsztat. Wysiłki i niezliczona ilość castingów opłaciła się - Klimas dostała pokaźne epizody w słynnym serialu "Plotkara" i filmie "Słyszeliście o Morganach?" z Hugh Grantem i Sarah Jessiką Parker. W najnowszym wywiadzie dla "Gali" aktorka wspomina współpracę z hollywoodzkimi gwiazdami.

Hugh Grant jest dowcipny, błyskotliwy. Poznałam go na przymiarkach. Jest tak zabawny, że boki zrywasz ze śmiechu. To, jak ten facet potrafi się z siebie śmiać, jest imponujące. Zresztą Sarah Jessica Parker również. Ten film robiła zaraz po tym, jak na świat przyszły jej bliźniaczki. To był jej pierwszy dzień zdjęciowy. Stoi obok mnie przed ujęciem, zdenerwowana, i mówi: "O kurczę, mam nadzieję, że jeszcze pamiętam, jak to się robi". Taka gwiazda, a tak pełna niepewności wydaje się ludzka. Kiedy grałam w "Plotkarze", wszyscy siedzieliśmy razem w pokoju, jedliśmy te same kanapki, czesały nas te same panie - wyznała.