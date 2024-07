Od kilku lat Iza Miko mieszka w Los Angeles, gdzie próbuje swoich sił jako aktorka. Polka ma już za sobą kilka sukcesów. Mogliśmy ją oglądać m.in. w filmie "Wygrane marzenia" czy teledyskach rockowej grupy The Killers. Ostatnio na swojego Facebooku gwiazda poinformowała, że czeka ją nowe zawodowe wyzwanie.

Miko dołączyła bowiem do obsady tanecznego filmu "Step Up 5". Iza zagra właścicielkę luksusowego hotelu w Las Vegas, w którym będzie organizować taneczne mistrzostwa świata.

- Jestem bardzo podekscytowana, że dołączyłam do obsady "Step Up 5". To prawdopodobnie najzabawniejsza rola, jaką kiedykolwiek grałam - napisała aktorka.