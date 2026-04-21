Były Marii Jeleniewskiej zrobił to zaraz po rozstaniu. Właśnie ogłosił

Najpierw rozstanie z Marią Jeleniewską, teraz to. Kuba Nowosiński właśnie ogłosił
W kwietniu Maria Jeleniewska i Kuba Nowosiński ogłosili rozstanie. Para influencerów była razem przez pięć lat. Rozpad ich związku wywołał nie tylko duże poruszenie, ale także falę spekulacji, na które ostro odpowiedział już były partner Jeleniewskiej. Teraz ogłosił kolejne ważne wydarzenie.
Maria Jeleniewska i Kuba Nowosiński byli parą od pięciu lat. Jedna z najpopularniejszych twórczyń internetowych w Polsce i jej partner wspólnie bawili się na imprezach branżowych, ale w ostatnim czasie nieco ograniczyli aktywność. Pod koniec kwietnia oboje opublikowali oświadczenia, w którym poinformowali fanów, że ich związek przeszedł do historii. To wywołało duże emocje wśród internautów.
Były partner Marii Jeleniewskiej przerwał milczenie: „Z nostalgią wspominam te czasy”
Mimo trudnej sytuacji prywatnej Kuba Nowosiński nie odciął się od mediów społecznościowych i aktywnie informuje fanów, jak wygląda jego codzienność po rozstaniu. Influencer niedawno znów zabrał głos. Internauci mogli zobaczyć go w koszulce piłkarskiej. Ujawnił, że po długiej przerwie wrócił do tej dyscypliny.
Kuba piłkarzyk wraca dzisiaj po 9 latach emerytury
W dalszej części wspomniał o tym, jak istotna w jego życiu była piłka nożna. Wyjaśnił też, że w pasji do sportu zawsze wspierał go ojciec, który regularnie pojawiał się na treningach i mu kibicował.
Najbardziej z tego powrotu cieszy się mój tata, największy pasjonat piłki nożnej, jakiego znam. Jak grałem w piłkę do 16. roku życia, to nie odpuścił żadnego meczu, woził mnie na każdy trening i zostawał na nim do samego końca, jeśli tylko pozwalała mu na to praca. Z nostalgią wspominam te czasy
Maria Jeleniewska i Kuba Nowosiński się rozstali. W mediach burza
Kilka dni temu Maria Jeleniewska ogłosiła rozstanie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Influencerka, którą obserwuje na Instagramie ponad milion użytkowników, poinformowała, że pozostaje w dobrych stosunkach z Kubą Nowosińskim. Podziękowała też za wsparcie.
Wkrótce były partner Marii Jeleniewskiej przerwał milczenie i odniósł się do plotek, które pojawiły się w sieci. Według części internautów influencer miał podrywać męża innej twórczyni internetowej. Nowosiński zagroził, że wejdzie na drogę prawną z osobami tworzącymi tego typu plotki. Jak dotąd celebryci nie przekazali szczegółów dotyczących powodów zakończenia ich wieloletniej relacji.
