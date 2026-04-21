Były Marii Jeleniewskiej zrobił to zaraz po rozstaniu. Właśnie ogłosił

Maria Jeleniewska i Kuba Nowosiński byli parą od pięciu lat. Jedna z najpopularniejszych twórczyń internetowych w Polsce i jej partner wspólnie bawili się na imprezach branżowych, ale w ostatnim czasie nieco ograniczyli aktywność. Pod koniec kwietnia oboje opublikowali oświadczenia, w którym poinformowali fanów, że ich związek przeszedł do historii. To wywołało duże emocje wśród internautów.

Były partner Marii Jeleniewskiej przerwał milczenie: „Z nostalgią wspominam te czasy”

Mimo trudnej sytuacji prywatnej Kuba Nowosiński nie odciął się od mediów społecznościowych i aktywnie informuje fanów, jak wygląda jego codzienność po rozstaniu. Influencer niedawno znów zabrał głos. Internauci mogli zobaczyć go w koszulce piłkarskiej. Ujawnił, że po długiej przerwie wrócił do tej dyscypliny.

Kuba piłkarzyk wraca dzisiaj po 9 latach emerytury napisał.

W dalszej części wspomniał o tym, jak istotna w jego życiu była piłka nożna. Wyjaśnił też, że w pasji do sportu zawsze wspierał go ojciec, który regularnie pojawiał się na treningach i mu kibicował.

Najbardziej z tego powrotu cieszy się mój tata, największy pasjonat piłki nożnej, jakiego znam. Jak grałem w piłkę do 16. roku życia, to nie odpuścił żadnego meczu, woził mnie na każdy trening i zostawał na nim do samego końca, jeśli tylko pozwalała mu na to praca. Z nostalgią wspominam te czasy wyjaśnił.

Maria Jeleniewska i Kuba Nowosiński się rozstali. W mediach burza

Kilka dni temu Maria Jeleniewska ogłosiła rozstanie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Influencerka, którą obserwuje na Instagramie ponad milion użytkowników, poinformowała, że pozostaje w dobrych stosunkach z Kubą Nowosińskim. Podziękowała też za wsparcie.

Wkrótce były partner Marii Jeleniewskiej przerwał milczenie i odniósł się do plotek, które pojawiły się w sieci. Według części internautów influencer miał podrywać męża innej twórczyni internetowej. Nowosiński zagroził, że wejdzie na drogę prawną z osobami tworzącymi tego typu plotki. Jak dotąd celebryci nie przekazali szczegółów dotyczących powodów zakończenia ich wieloletniej relacji.

