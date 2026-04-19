Rozstanie Marii Jeleniewskiej i Kuby Nowosińskiego przestało być tematem domysłów w komentarzach. Influencerka i twórca internetowy opublikowali wspólne, krótkie oświadczenie, w którym potwierdzili, że ich związek zakończył się w tym tygodniu. Para podkreśliła też, że po pięciu latach razem chce zamknąć temat spokojnie, bez nakręcania kolejnych spekulacji w mediach społecznościowych. Dla wielu ich fanów jest to szok, ponieważ jeszcze niedawno dementowali pojawiające się w sieci plotki, a sam Kuba, chociaż z dystansem, ale poruszał temat zaręczyn.

W ostatnich dniach napięcie w sieci było wyczuwalne, bo obserwatorki i obserwatorzy wyłapywali kolejne drobne „znaki” w publikacjach pary. Teraz nie ma już miejsca na interpretacje: Maria Jeleniewska i Kuba Nowosiński rozstali się i oficjalnie potwierdzili, że ich relacja dobiegła końca.

W komunikacie zaznaczyli kilka kluczowych rzeczy. Po pierwsze: byli razem pięć lat, a przez ten czas dzielili się z odbiorcami codziennością, więc uznali, że uczciwie będzie poinformować o zmianie. Po drugie: rozstanie ma przebiegać w zgodzie i wzajemnym szacunku. Po trzecie: podziękowali za obecność i wsparcie, które towarzyszyły im przez lata. Przekaz jest więc prosty i konsekwentny: to ma być zamknięcie tematu, a nie zapowiedź publicznej dyskusji.

Jeszcze niedawno para próbowała studzić atmosferę w bardziej żartobliwym stylu. W sieci pojawiło się nagranie, w którym pokazali się razem na parkiecie programu „Taniec z gwiazdami” i bawili się trendem muzycznym. Taki ruch łatwo odczytać jako sygnał: wszystko jest w porządku, nie dopisujcie teorii.

Niecałe trzy tygodnie temu Maria Jeleniewska dodała żartobliwą rolkę z Zoją Skubis. Pozując do zdjęcia z pierścionkiem dodała opis:

Czy będziesz moja?

Chociaż szybko stało się jasne, czego dotyczy post, jedna z fanek oznaczyła Kubę Nowosińskiego, pisząc:

Masz szczęście że to żart, bo jak zobaczyłam, że się oświadczyłeś w Warszawie to mi ręce nogi i uszy opadły..

Kuba Nowosiński odpisał:

Jestem bardziej romantyczny niż Zoja

Co sama Zoja Skubis skwitowała: "Ja się przynajmniej w ogóle oświadczyłam". Na co odpisał:

No ciekawe czy ten pierścionek był za 3x twoją miesięczną pensję???

Był za roczną kotek, znam wartość mojej Marysi.

