Piotr Żyła to jeden z najbardziej znanych i utytułowanych polskich skoczków narciarskich. Oprócz sportowych sukcesów, fani uważnie śledzą jego życie prywatne w mediach społecznościowych. Nic więc dziwnego, że gdy na Instastories Marceliny Ziętek pojawiło się ich wspólne zdjęcie, internauci wstrzymali oddech. Plotki o rzekomym rozstaniu pary mogą odejść w niepamięć.

Piotr Żyła zapozował w windzie z ukochaną. Tak się zaprezentowali

Życie prywatne Piotr Żyła od zawsze budzi duże zainteresowanie mediów. Sportowiec ma za sobą głośny rozwód z żoną, Justyna Lazar. Byli partnerzy skupiają się obecnie na ułożeniu swojego życia na nowo. Jak podają media, była żona Piotra w zeszłym roku wzięła ponownie ślub. Natomiast Piotr Żyła od kilku lat spotyka się z Marcelina Ziętek. Choć ostatnio media spekulowały o ich kryzysie i rozstaniu, ich wspólne zdjęcie zdaje się rozwiewać te plotki.

Warto zaznaczyć, że Piotr jest starszy od Marceliny o 11 lat, co jednak nie przeszkadza parze w codziennym życiu. Początkowo Marcelina Ziętek stroniła od pokazywania publicznych zdjęć z ukochanym, tym razem jednak zaskoczyła fanów kadrem prosto z windy i studia nagrań Euro Sport Polska, gdzie Piotr Żyła występuje w roli eksperta. Uśmiechnięta para wspólnie zapozowała.

Najlepszy ekspert napisała z dumą Marcelina Ziętek.

Piotr Żyła gratuluje Kacprowi Tomasiakowi. Viralowe nagranie

Piotr Żyła w tym roku pełni rolę eksperta w studiu Euro Sport Polska. Podczas igrzysk sportowiec występował także jako reporter i komentował zwycięski skok Kacpra Tomasiaka.

Nie sposób nie wspomnieć o nagraniu, w którym Piotr Żyła pogratulował Kacprowi Tomasiakowi. Znany ze swojego nieszablonowego poczucia humoru, na antenie wykrzyknął okrzyk radości po zwycięstwie Kacpra. Nagranie szybko stało się viralem, zdobywając ogromną popularność w sieci.

Kacper sobie to wypracował, był rewelacyjny, a ja mu trochę pomogę w emocjach wyznał w relacji na żywo.

