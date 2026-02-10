Piotr Żyła w swoim stylu zareagował na wielki sukces Kacpra Tomasiaka, który zdobył srebrny medal podczas zimowych igrzysk olimpijskich. Skoczek nie ukrywał swojej radości podczas wywiadu. Musicie zobaczyć to nagranie!

Tomasiak 19-letnim bohaterem igrzysk

W Predazzo podczas zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 cały narciarski świat zatrzymał się, gdy 19-letni Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej. Debiutant zaprezentował imponującą formę: w pierwszej serii uzyskał 103 metry, a w drugiej jeszcze poprawił wynik, osiągając 107 metrów. Rywale byli pod presją, a emocje sięgały zenitu - prowadzenie Tomasiaka utrzymało się aż do ostatniego skoku.

Piotr Żyła zaraża radością. Kulisy zwycięstwa i sensacyjna euforia

Po konkursie na miejscu pojawił się Piotr Żyła, który pełnił podczas igrzysk rolę reportera. Słynący z nietuzinkowego poczucia humoru skoczek nie mógł powstrzymać emocji. Najpierw pogratulował Tomasiakowi na antenie, po czym wykrzyczał do mikrofonu okrzyk radości, pomagając młodemu skoczkowi przeżyć ten przełomowy moment. Kulisy tej sytuacji stały się hitem sieci, a nagranie z udziałem Żyły obiegło media społecznościowe.

Kacper sobie to wypracował, był rewelacyjny, a ja mu trochę pomogę w emocjach Piotr Żyła mówił na antenie Eurosportu.

Fortuna dla Tomasiaka! Ile zarobił za srebrny medal na igrzyskach?

Srebrny medal na igrzyskach olimpijskich nie tylko przyniósł Tomasiakowi sportową chwałę, ale i ogromne pieniądze. Polski Komitet Olimpijski wypłaci mu 400 tys. zł w gotówce oraz dodatkowe 200 tys. zł w tokenach. Do tego dochodzą nagrody rzeczowe - m.in. obraz, voucher wakacyjny lub biżuteria o wartości do 2000 zł. Ministerstwo Sportu i Turystyki dorzuca około 448,5 tys. zł, z czego część trafi do Tomasiaka w 24 ratach, a 78 tys. zł jednorazowo.

Zobaczcie, jak Piotr Żyła cieszył się z sukcesu Kacpra Tomasiaka!

