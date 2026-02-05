Dom Piotra Żyły znajduje się w malowniczym Ustroniu. Styl wnętrz łączy nowoczesność z tradycją góralską, doskonale oddając charakter regionu oraz osobowość znanego skoczka. Drewno, kamień i jasne kolory dominują w aranżacji, tworząc ciepły i przytulny klimat.

Tak wygląda dom Piotra Żyły

Serce domu stanowi przestronny salon z dużymi przeszkleniami, z których rozciąga się widok na okoliczne góry. Wnętrze urządzone jest w jasnych barwach z elementami stylu skandynawskiego. Na ścianach nie brakuje zdjęć oraz pamiątek z bogatej kariery sportowej Piotra Żyły.

Instagram@piotrzyla

Kuchnia i jadalnia w sercu domu

Kuchnia została zaprojektowana z myślą o funkcjonalności i wygodzie. Przestronna, z dużą wyspą oraz nowoczesnym sprzętem AGD, sprzyja codziennemu użytkowaniu. Jadalnia połączona z salonem tworzy otwartą przestrzeń, idealną do spotkań z bliskimi i gośćmi.

Instagram@piotrzyla

Sypialnia - miejsce relaksu

Sypialnia Piotra Żyły to prawdziwa oaza spokoju. Jasna kolorystyka, duże łóżko i miękkie tkaniny zapewniają komfortowy wypoczynek. Minimalistyczne dekoracje oraz naturalne materiały, takie jak drewno i len, podkreślają harmonijny charakter wnętrza.

Instagram@piotrzyla

Ogród idealny do wypoczynku

Dom otacza zadbany ogród z tarasem i miejscem do grillowania. To przestrzeń, w której Piotr Żyła może odpocząć po intensywnych treningach i zawodach, ciesząc się ciszą oraz pięknymi widokami. Duża ilość zieleni sprzyja relaksowi i regeneracji. W ogrodzie znajduje się również jacuzzi.

