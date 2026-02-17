Nikt nie spodziewał się, że Kacper Tomasiak w wieku zaledwie 19 lat stanie się jedną z największych gwiazd zimowych igrzysk olimpijskich 2026 we Włoszech. Polak zdobył aż trzy medale: dwa srebrne i jeden brązowy i to w najbardziej prestiżowych konkursach skoków narciarskich. Sukcesy te nie tylko wyniosły go do panteonu legend polskiego sportu, ale również otworzyły przed nim drzwi do finansowego eldorado. Nagrody, jakie otrzyma za olimpijskie osiągnięcia, są bezprecedensowe i wzbudzają olbrzymie emocje w całej Polsce.

Ile dokładnie zarobił Kacper Tomasiak za trzy medale olimpijskie?

Takiego obrotu spraw fani zimowych sportów się nie spodziewali. To właśnie 19-letni Kacper Tomasiak okazał się największym bohaterem polskiej reprezentacji podczas igrzysk olimpijskich we Włoszech. Nastoletni skoczek w poniedziałek, 16 litego 2026 roku, sięgnął po trzeci medal tegorocznych igrzysk. Wraz z Pawłem Wąskiem Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal w konkursie duetów, tym samym stając się czwartym polskim sportowcem w dziejach, który na jednych igrzyskach zdobył aż trzy medale.

Tuż obok licznych gratulacji i zachwytów nad talentem nastoletniego sportowca, nie brakuje także pytań, ile 19-letni Kacper Tomasiak zarobił na zdobyciu olimpijskich medali. Jak się okazuje młody sportowiec zgarnie prawdziwą forunę. Polski Komitet Olimpijski za trzy krążki wypłaci Kacprowi Tomasiakowi astronomiczną kwotę – aż 900 000 złotych w gotówce oraz dodatkowo 550 000 złotych w tokenach.

Za pierwszy srebrny medal indywidualny Tomasiak otrzyma 400 000 zł (w tym 200 000 zł w tokenach), za brązowy 300 000 zł (w tym 150 000 zł w tokenach), a za srebro w konkursie duetów 400 000 zł (w tym 200 000 zł w tokenach). To jednak tylko część pieniędzy, które trafią do młodego skoczka. Po doliczeniu nagród rzeczowych oraz premii od Ministerstwa Sportu i Turystyki, całkowita wartość nagród przekroczy wszelkie wyobrażenia.

Paweł Wąsek – ile nagród otrzymał za srebro w duetach?

Nie tylko Kacper Tomasiak świętuje ogromny sukces i finansowy awans. Paweł Wąsek, który wspólnie z Tomasiakiem zdobył srebro w konkursie duetów na dużej skoczni w Predazzo, otrzyma od PKOl 200 000 zł w gotówce oraz 200 000 zł w tokenach. Do tego dojdą nagrody rzeczowe, jak obraz, voucher na wakacje oraz biżuteria o wartości do 2 000 zł.

Wąsek może liczyć także na jednorazową nagrodę 78 241,68 zł od Ministerstwa Sportu i Turystyki, a przez kolejne dwa lata, miesięczne stypendium w wysokości 15 427,26 zł.

Nagrody i stypendia dla medalistów zimowych igrzysk

Tomasiak oprócz nagród od PKOl otrzyma także finansowe wsparcie od Ministerstwa Sportu i Turystyki. Za swoje olimpijskie osiągnięcia dostanie jednorazową nagrodę w wysokości 218 000,16 zł. Na tym jednak nie koniec: przez 24 miesiące będzie mógł pobierać stypendium w wysokości 44 743,86 zł miesięcznie. Łączna wartość tego stypendium to około 370 000 zł. W przypadku Pawła Wąska miesięczne stypendium wyniesie 15 427,26 zł. Nagrody od Ministerstwa, zgodnie z przepisami, nie mogą przekroczyć 75 procent sumy nagród za poszczególne osiągnięcia, co przekłada się na wyjątkowo korzystne warunki dla młodych sportowców.

Oprócz finansowych premii Kacper Tomasiak otrzyma także ekskluzywne nagrody rzeczowe. Są to obraz, voucher na wakacje oraz biżuteria o wartości do 2 000 zł. Takie wyróżnienia mają symboliczny wymiar i stanowią pamiątkę na całe życie, która będzie przypominała o historycznych sukcesach na włoskich skoczniach. Wąsek, jako partner Tomasiaka w konkursie duetów, również zostanie obdarowany tymi prestiżowymi upominkami.

Emerytura olimpijska – na jaką kwotę mogą liczyć polscy medaliści?

Zdobywając medale na igrzyskach, Tomasiak i Wąsek nie tylko zapisali się w historii polskiego sportu, ale również zapewnili sobie prawo do tzw. emerytury olimpijskiej. Od 1 stycznia 2026 roku wynosi ona 5 116,99 złotych. netto miesięcznie. Przysługuje każdemu medaliście, który ukończył 40 lat, posiada polskie obywatelstwo i spełnia warunki prawne dotyczące niekaralności oraz braku dyskwalifikacji za doping. To kolejne finansowe zabezpieczenie dla mistrzów, którzy po zakończeniu kariery nie muszą martwić się o swoją przyszłość.

Łącznie wszystkie nagrody finansowe i rzeczowe, które trafią do Kacpra Tomasiaka za trzy olimpijskie medale, sięgną aż 1,98 mln złotych.

