Sezon letni zbliża się do nas wielkimi krokami dlatego sukienka, to absolutny must have w szafie każdej kobiety. Idealna alternatywa dla jeansów, gdy za oknem robi się ciepło, aby zawsze wyglądać kobieco i dziewczęco. W tym sezonie wybraliśmy kilka modeli, które pokocha każda z was. Są klasyczne, dziewczęce, a co najlepsze, niektóre z nich można nosić cały rok. Te propozycje w stylu Julii Wieniawy z pewnością przypadną Wam do gustu.

Julia Wieniawa i sukienka we francuskim stylu

Najmodniejszy fason lansowany na Instagramie. Największe it-girls z całego świata mają w swojej szafie sukienkę w francuskim stylu. Dziewczęcą, zazwyczaj o długości midi, w drobne kwiaty, podkreślająca kobiece kształty. W nich każda sylwetka będzie wyglądała idealnie. To świetny wybór, jeśli szukasz czegoś, co odświeży Twoją szafę. Całość stylizacji uzupełnią modne letnie buty oraz torebki. W tym sezonie postaw na sukienkę francuskiej dziewczyny, a na pewno będziesz się czuła fantastycznie!

Właśnie taką podobną sukienkę ma Julia Wieniawa!

Biała sukienka na lato w stylu Julii Wieniawy

Biała, zwiewna sukienka od zawsze kojarzy się z latem. To kwintesencja słonecznych dni, wakacji nad brzegiem morza i długich wieczorów. Absolutny must have każdej letniej szafy. Jeśli szukasz czegoś, co podkreśli Twoją opaleniznę, doda świeżości, blasku i wprowadzi w wakacyjny nastrój w mieście, to postaw właśnie na biel. Espadryle, klapki na obcasie będą idealnym dopełnieniem Twojej stylizacji. My zakochaliśmy się lekkich sukienkach, które rozświetlają naszą skórę. Mamy dla Ciebie kilka perełek, które wpadną Ci w oko!

Ta w pastelowym kolorze z rozszerzaną górą też jest rewelacyjna!

Sukienka mini na lato 2021

Zaraz po sukience francuskiej dziewczyny, to kolejny model, w którym większość z nas będzie wyglądała po prostu pięknie! Sukienka mini idealnie podkreśla kobiece kształty oraz nogi, a więc jeśli szukasz czegoś, co uwydatni Twoje atuty, to sięgnij właśnie po ten konkretny model. Na co dzień z trampkami stworzy luźną, miejską stylizację, a gdy zamienisz na klapki na obcasie będziesz gotowa na wieczorną randkę w blasku księżyca. Mamy dla Ciebie kilka modeli, które skradły nasze serca!

Szmizjerka, która optycznie wyszczupla

To zdecydowanie najbardziej elegancka wersja letniej sukienki. Idealna dla kobiet, które kochają klasykę. Sprawdzi się do pracy w biurze oraz na luźny spacer. Zawsze wygląda stylowo i kobieco. W towarzystwie letnich sandałków tworzy codzienną stylizację. Jeśli lubisz długość midi, podkreśloną talię i nieśmiertelną klasykę, to jest wprost stworzona dla Ciebie. Modele, które wybraliśmy specjalnie dla Ciebie będą świetnym zakupem!

Jeansowa sukienka na lato w stylu Julii Wieniawy

Jeansowa sukienka zawsze wygląda dobrze. To kolejny nieśmiertelny klasyk, który jest modny w każdym sezonie i świetna alternatywa dla prostej, czarnej sukienki. Zgodnie stwierdziliśmy, że na każdej sylwetce wygląda świetnie. W połączeniu z białymi trampkami tworzy istnie letni zestaw. Jeśli zastanawiasz się nadal nad kupnem czegoś, co będzie bazą Twojej szafy i będziesz mogła nosić cały rok, to postaw na jeansową sukienkę. Gwarantujemy, że będziesz zadowolona z wyboru. W Reserved, Mohito i Sinsay wypatrzyliśmy kilka modeli, które z pewnością przypadną Ci do gustu!

Sukienki, które wybraliśmy sprawdzą się w połączeniu z modnymi butami na lato. Mamy kilka modeli, które według nas będą się świetnie z nimi komponowały.

