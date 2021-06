Jeśli masz już w swojej szafie ukochaną parę sneakersów na wiosnę i parę wygodnych eleganckich butów np. do pracy , czas na zakup klapek! Z pewnością wielokrotnie zastanawiałaś się, czy wydać nawet kilkaset złotych na klapki marki Birkenstock, które są od kilku sezonów totalnym hitem na Instagramem. My też stawaliśmy przed tym wyborem, ostatecznie z nich rezygnując. A co jeśli powiedzielibyśmy ci, że niemal identyczne klapki podobne do tych z Birkenstock możesz mieć już za 35 złotych? Ten sam model znajdziecie w Lidlu - w zależności od tego, na który się zdecydujecie, zapłacicie 34,99 zł lub 39,99 zł. Zobacz także: Lidl przecenił kultowe sneakersy Fila! To model idealny na wiosnę 2020 O klapkach Birkenstock mówi się, że są ultrabrzydkie i ultrawygdone. Coś w tym rzeczywiście jest - podobnie jak z ugly sneakers . Historia marki Birkenstock sięga osiemnastego wieku - tak naprawdę wszystko zaczęło się od zaprojektowania wkładki ortopedycznej. Buty Birkenstock przez te lata tak naprawdę niewiele się zmieniły - no może poza paletą barw, w której możemy teraz przebierać, wybierając nasze ukochane klapki. A wy co o nich sądzicie? Zobacz także: Trendy wiosna 2020: Ta sukienka z Lidla wygląda jak z Zary, a kosztuje grosze! Tak wyglądają klapki Birkenstock - model widoczny na zdjęciu znajdziecie na stronie eobuwie.pl - kosztuje 279 złotych. A tak wyglądają przykładowe modele klapek z Lidla - są łudząco podobne do modeli Birkenstock, a kosztują od 34,99 zł do 39,99 zł. Dostępne są online. My najbardziej zakochaliśmy się w tych w kolorze czarnym. Klasyka górą! Możesz kupić również klapki - japonki. Te w kolorze srebrnym to totalny odlot! Oto kilka inspiracji z Instagrama. Klapki w stylu Birkenstock możecie...