Wiosną 2021 w trendach wciąż pozostają sukienki w kwiaty. Potwierdziły to tegoroczne pokazy mody, na których mogliśmy zauważyć modelki chodzące stylizacjach z motywami kwiatów. Były sukienki mini, midi i te maxi, a także te o fasonie baby doll. W sukienkach w kwiaty już od dawna możemy zobaczyć Katarzynę Cichopek, która lubi publikować w mediach społecznościowych swoje stylizacje. Aktorka lubi łączyć wzorzyste sukienki ze swetrami, botkami czy trampakami. Im bliżej wiosny, tym częściej możemy zobaczyć celebrytkę w cienkich sukienkach letnich.

Ostatnio Katarzyna Cichopek zdecydowała się na połączenie czerwonej sukienki maksi z klasyczną jeansową kurtką, która wpisuje się w trendy wiosny 2021. Do tego dobrała lekkie wiosenne buty i biały pasek podkreślający talię. Czy to jedyny sposób na noszenie sukienki w kwiaty? Oczywiście, że nie! Aktualnie w popularnych sklepach dostaniemy wiele modeli sukienek w kwiaty, które możemy łączyć z wieloma dodatkami i stylizować na różne sposoby! Zobaczmy, co mają nam do zaoferowania sieciówki.

Czytaj także: Oto 6 par butów, które będziemy nosić tej wiosny: espadryle, baleriny, sneakersy, trampki. Model Pauliny Sykut to hit Instagrama!

Sukienka z falbanami

Nasze serce skradła sukienka mini w kolorowe kwiaty. Ma dekolt w serek i wiązanie w talii, dzięki czemu będziemy mogły podkreślić nasza kobiecą sylwetkę. Prawdziwego uroku dodają jej jednak falbany, które widzimy na dole sukienki i na rękawach. Sukienka jest niezwykle dziewczęca i świetne nada się na cieplejsze dni. Będzie idealna na wyjście na piknik, na zakupy czy na letnią imprezę. Można do niej dobrać wiele dodatków – na przykład wiklinową torebkę, drobne łańcuszki i kobiece pierścionki. W zależności od pogody możemy założyć modne w tym sezonie sneakersy na platformie lub sandały czy klapki. W Sinsayu kupicie tę sukienkę za 39,99, a jeśli się pośpieszycie, załapiecie się także na wiosenny rabat.

mat. prasowe

SINSAY SUKIENKA Z FALBANKAMI SINSAY 39.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Sukienka mini w kwiaty

Bardzo spodobała nam się również sukienka mini z Sinsaya, która kupicie za 29,99 zł. Ozdobiona jest drobnymi kwiatami w kolorze niebieskim, różowym, żółtym czy pomarańczowym. Dodatkowo całość uzupełniają drobne guziki wszyte na wysokości biustu. Sukienka jest na ramiączkach, dlatego świetnie sprawdzi się w upalne dni, chociaż bez problemu można ją połączyć z modnymi na wiosnę kurtkami – na przykład kurtkami jeansowymi czy ramoneskami. Odpowiednio do stylizacji możemy też dobrać buty: sneakersy, baleriny, sandały czy klapki.

mat. prasowe

SINSAY SUKIENKA MINI W KWIATY SINSAY 29.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Sukienka w kwiaty z bufiastymi rękawami

Zanim jednak przyjdzie do nas upalne lato, warto zaopatrzyć się w sukienkę z długimi i bufiastymi rękawami. Na stronie CROPP Znaleźliśmy sukienkę, która jest przeceniona aż o 50 proc. Jest to czarna sukienka o luźnym kroju ozdobiona drobnymi, białymi kwiatami. Ma lekko rozkloszowany dół, a z tyłu zapinana jest na łezkę. Taką sukienkę możemy założyć także do rajstop, zwłaszcza gdy chcemy optycznie wyszczuplić swoje nogi.

mat. prasowe

CROPP SUKIENKA W KWIATY CROPP 79.99 zł 39.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Sukienka w kwiaty z odkrytymi ramionami

Szukając sukienek w kwiaty w promocyjnych cenach, warto zajrzeć też do House’a, gdzie wciąż trwają międzysezonowe wyprzedaże. Nam rzuciła się w oczy wiskozowa sukienka w dość duże kwiaty. To, co zwróciło naszą uwagę, to odkryte ramiona, które wyglądają naprawdę stylowo, a dodatkowo świetnie sprawdzą się u osób, które mają sylwetkę gruszki i chcą wyrównać proporcje ciała. Sukienka ma swobodny fason i będzie współgrała z trampkami czy modnymi balerinami. Sukienka jest teraz na promocji i można ja kupić za 59,99 zł.

mat. prasowe

HOUSE SUKIENKA W KWIATY HOUSE 79.99 zł 59.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Elegancka sukienka w kwiaty

Oprócz buszowania po wyprzedażach i promocjach warto też zajrzeć do nowości. Tam znajdziemy między innymi elegancką sukienkę w kwiaty z Mohito. Jest to niezwykle wiosenna szyfonowa sukienka midi. Delikatne kwiaty są w kolorze pastelowego fioletu, różu i żółci. Luźne rękawy, pasek zawiązany w talii oraz dekolt w serek nadają sukience elegancji. Jeśli dobierzemy do niej odpowiednie dodatki, będziemy mogły iść w niej do pracy czy na uroczystości rodzinne.

mat. prasowe

SUKIENKA MI W KWIATY MOHITO 179.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Szmizjerka w kwiaty

Parę sezonów temu zakochałyśmy się w szmizjerkach i nie odpuszczamy. Jeśli lubicie taki krój, koniecznie wejdźcie na stronę Reserved, gdzie znajdziecie piękną szmizjerkę w kwiaty. Sukienka midi w kolorze beżu została ozdobiona dużymi, różowymi kwiatami. Długie rękawy są bufiaste i zakończone gumką ściągającą. Szmizjerkę możemy nosić ze sportowymi butami – na przykład tenisówkami – lub bardziej eleganckimi sandałami

mat. prasowe

SZMIZJERKA W KWIATY RESERVED 159.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Koszulowa sukienka w kwiaty

Przeglądając stronę Mohito rzuciła nam się w oczy także koszulowa sukienka w kwiaty. Została uszyta z miękkiej bawełny, dzięki czemu będziemy czuć się w niej komfortowo. Ma charakterystyczny kołnierz, rękawy długości ¾ oraz gumkę wszytą na wysokości bioder, tworzącą dużą falbanę. To, co najbardziej przyciąga wzrok to jednak drobne, niebieskie kwiaty, które zdobią sukienkę.

mat. prasowe

KOSZULOWA SUKIENKA W KWIATY MOHITO 119.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Czytaj także: Agnieszka Woźniak-Starak w ponadczasowej kurtce na wiosnę 2021. Podobny model kupisz w Reserved za 70 zł. Jest na wyprzedaży!

Czerwona sukienka w kwiaty

Połączmy dwa trendy zauważalne w tym sezonie: sukienki w kwiaty i sukienki w kolorze czerwieni. Co nam wychodzi? Odpowiedź jest prosta – czerwone sukienki w kwiaty. Znajdziemy taką między innymi w Mohito. Jest to wykonana z wiskozy sukienka mini, która zachwyca swoim wyrazistym kolorem. Charakterystyczny jest także kopertowy dekolt, który powrócił do trendów. Wiązany pasek podkreśla talię, a falbany dodadzą nam uroku.

mat. prasowe

SUKIENKA W KWIATY CZERWONA MOHITO 159.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Sukienki zdobione kwiatami możemy stylizować na wiele sposobów, dlatego tak chętnie ej kupujemy. Dodatkowo dodają nam uroku, a gdy trzeba – elegancji.