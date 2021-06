Sandałki, klapki czy espadryle to jedne z najbardziej pożądanych butów w sezonie letnim. Doskonale uzupełniają każdą letnią stylizację i dodają charakteru szczególnie jeśli mają to "coś"! Dlatego w tym sezonie stawiamy na kolorowe buty ozdobione kokardami! To prawdziwy hit Instagrama, kupicie je w sklepie internetowym Eobuwie.pl. Część z nich jest na wyprzedaży! Zobaczcie sami! Zobacz także: Fryzury lato 2020. Oto 6 najmodniejszych cięć i koloryzacji wakacji - to ideały dla długich i półdługich włosów Sandałki, klapki i espadryle z kokardami to hit lata 2020 Jeśli tak jak my kochasz oryginalne buty i lubisz przyciągać uwagę, mamy dobrą wiadomość, w tych sandałkach, espadrylach czy klapkach z kokardami z pewnością zadasz szyku zarówno w mieście jak i na wakacjach! Możesz wybrać te na płaskiej podeszwie, modne w tym sezonie słomiane koturny czy sandałki na obcasie. Łączy je jedno, nawet prosta sukienka zestawiona z nimi nabierze charakteru! W sklepie internetowym Eobuwie.pl znaleźliśmy dla was najpiękniejsze modele butów z kokardami! 1. Ten model to prawdziwa modowa perełka! Nie dość, że ultrawygodne to jeszcze ten kobiecy kolor! Sprawdzą się z białą zwiewną sukienką lub szortami! Są teraz przecenione! To marka Kate Spade/Eobuwie.pl, cena 349 zł (wcześniej kosztowały 499 zł). 2. Latem koturny to numer jeden w szafie każdej fashionistki. Pasują dosłownie do wszystkiego, dodają centymetrów i są takie ponadczasowe! Ten model to marka DeeZee i kosztują 119,99 zł. 3. Te cudowne sandałki to kultowa marka Melissa, doskonale sprawdzą się nawet podczas deszczu, ponieważ są wykonane z pachnącej gumy! Melissa/Eobuwie.pl, cena 259 zł. 4. To kolejna propozycja koturnów na...