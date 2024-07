1 z 46

Dzisiaj na branżowych imprezach czerwony dywan pęka w szwach od ikon stylu. Prawie co roku do grona najlepiej ubranych dołączają kolejne zyskujące rozgrzeszenie w oczach modowych wyroczni, a to za sprawą większej świadomości trendów i korzystania z usług stylistów. Gwiazdy dokładnie dbają o to, co założą na wielkie wydarzenia, ponieważ mają świadomość, że powiedzenie "jak cię widzą, tak cię piszą" nigdzie nie zobowiązuje bardziej niż w świecie mediów. Kiedyś jednak było inaczej.

Zamiast drogich marek, sławne panie wybierały tandetne komplety - cekiny, falbany, lateks... Ciężko było o minimalizm, a jeśli już to oznaczał jedno - pokazać jak najwięcej ciała. Oczywiście dominowała przesadzona sztuczna opalenizna, białe i szerokie paski oraz sportowe buty albo szpilki w czub. Nie ważne, co miało się na sobie - ważne żeby tylko błyszczało się i świeciło. Im wówczas gwiazda była sławniejsza, tym jej stylizacje były... "szałowe". Zobacz: One nie zawsze były takie piękne - największe metamorfozy polskich gwiazd

Aż ciężko uwierzyć, że każda z tych sław, które trafiły do naszej galerii to dzisiaj ikona stylu dyktująca trendy fashionistkom w całej Polsce. Joanna Horodyńska, Agnieszka Szulim, Doda, Małgorzata Kożuchowska, Kinga Rusin - wybaczcie nam te zdjęcia, ale musimy :)

Tak wyglądała moda na polskich salonach 10 lat temu, bez nadęcia, napięcia i torebek Louis Vuitton.