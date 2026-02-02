Tegoroczna gala Grammy 2026, która odbyła się w Crypto.com Arena w Los Angeles, zaskoczyła nie tylko muzycznymi emocjami, ale przede wszystkim śmiałymi, a często kontrowersyjnymi stylizacjami gwiazd. Czerwony dywan, jak co roku, stał się sceną odważnych modowych eksperymentów, z których część została bezlitośnie skrytykowana.

Największe modowe wpadki na Grammy 2026

Za nami 68. gala rozdania najbardziej prestiżowych nagród w świecie muzyki. Tym razem to Kendrick Lamar okazał się największym wygranym Grammy 2026. Artysta zdobył aż cztery statuetki, deklasując przy tym konkurencję. I podczas gdy część fanów Grammy głośno komentuje wybory zwycięzców poszczególnych kategorii, inni skupiają się na kreacjach gwiazd, które tego wieczoru pojawiły się na czerwonym dywanie.

Wśród największych modowych wpadek znaleźli się: Chappell Roan, której stylizacja Muglera, inspirowana pokazem z 1996 roku, przyciągała uwagę, ale wzbudzała mieszane uczucia. Burgundowa transparentna kreacja wyróżniała się nie tylko imponującym trenem. Górna cześć kreacji osadzona pod biustem odsłaniała całą klatkę artystki, eksponując jej piercing i tatuaże. Zanim Chappell Roan zrzuciła z ramion nakrycie, wyglądała niczym "Czerwony Kapturek" rodem z baśni braci Grimm.

Głośno było także o looku Keshy, która pojawiła się w kreacji Atelier Biser, porównywanej do "firanki z piór". Zbyt duża ilość puchu przytłoczyła jej sylwetkę. Również Pink Pantheress i FKA Twigs zdecydowały się na eksperymentalne, ale w oczach wielu przesadzone stroje.

Kto odsłonił za dużo? Kontrowersje wokół kreacji gwiazd na Grammy 2026

Podczas gdy część gwiazd tego wieczoru postawiła na klasykę, inne zdecydowały się na looki perfekcynie korespondujące z ich scenicznymi wyborami. Sabrina Carpenter zachwyciła w sukni od Valentino z falbanami i kryształkami, Miley Cyrus postawiła na rockowym look z okazałą złotą broszką i kurtką Celine, a Lady Gaga na Grammy 2026 pojawiła się w czarnej sukni z piórami. Nie zabrakło jednak bardziej odważnych, odsłaniających ciało looków.

Część gwiazd zdecydowała się na maksymalne odsłonięcie ciała, co nie wszystkim przypadło do gustu. Karol G zaprezentowała się w błękitnej, koronkowej sukni od Paolo Sebastian z głębokim dekoltem, mocno podkreślającej figurę z trenem, który wielu fanów porównuje w sieci do "rybackiej sieci".

Karol G na Grammy 2026, Fot. David Fisher/Shutterstock/Rex Features/East News

Z kolei Teyana Taylor pojawiła się na Grammy 2026 w błyszczącej kreacji Toma Forda by Haider Ackermann. Głęboko wycięta kreacja mieniła się w świetle reflektorów, eksponując plecy artystki i biżuterię wartą 126 tys. złotych.

Teyana Taylor na Grammy 2026, Fot. Jordan Strauss/Invision/East News

Wśród najczęściej wymienianych rozczarowań pojawiła się stylizacja Doechii w kreacji Roberto Cavalli. Foletowy, wysadzany kryształkami satynowy, kaskadowy dół z falbanami w połączeniu z wiązaną sznureczkami pomarańczową górą nie przypadły do gustu większości komentatorów.

Doechii na Grammy 2026, Fot. Jordan Strauss/Invision/East News

Stylizacje, które podzieliły krytyków i fanów

Są też takie nazwiska, które mimo krytyki postawiły na wyraziste stylizacje, nie zważając na opinie. Sombr w srebrnym, błyszczącym garniturze Valentino z elementami czerwieni i koronkową koszulą zrobił ogromne wrażenie. Billie Eilish, choć wierna swojemu stylowi, została skrytykowana za zbyt wiele elementów w swoim zestawie.

Głośno było także o sukience Heidi Klum na Grammy 2026, w której modelka ledwo mogła się poruszać. Amerykańscy modowi krytycy ostro ocenili także Lolę Young w misiowym oversizowym secie.

Zobaczcie najgorzej oceniane styliazacje Grammy 2026. Kto wypadł najgorzej?

Chappell Roan na Grammy 2026, Fot. Jordan Strauss/Invision/East News

Sombr na Grammy 2026, Fot. David Fisher/Shutterstock/Rex Features/East News

Doechii na Grammy 2026, Fot. Jordan Strauss/Invision/East News

Zara Larsson na Grammy 2026, Fot. Jordan Strauss/Invision/East News

Kesha na Grammy 2026, Fot. Jordan Strauss/Invision/East News

FKA twigs na Grammy 2026, Fot. Jordan Strauss/Invision/East News

Billie Eilish na Grammy 2026, Fot. Jordan Strauss/Invision/East News