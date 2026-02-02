1 lutego 2026 roku w Crypto.com Arena w Los Angeles odbyła się 68. ceremonia rozdania nagród Grammy. Jak co roku, zanim rozbrzmiały dźwięki pierwszych występów i rozdano prestiżowe statuetki, gwiazdy światowej muzyki zdominowały czerwony dywan swoimi stylizacjami. Grammy 2026 bez wątpienia przejdzie do historii jako jedna z najbardziej odważnych i szokujących gal modowych. Na czerwonym dywanie pojawili się m.in. Lady Gaga, Chappell Roan, Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Doechii, Billie Eilish, Miley Cyrus, Olivia Dean, Justin Bieber, Hailey Bieber, Kesha, Heidi Klum, Kendrick Lamar, Rosé, Teyana Taylor i Tyla. Każda z tych osobistości przyciągała uwagę, jednak to Lady Gaga i Chappell Roan skradły show swoimi ekstrawaganckimi kreacjami.

Najlepsze stylizacje Grammy 2026

Tego wieczoru cały świat patrzył na Los Angeles. Za nami długo wyczekiwana 68. ceremonia rozdania Grammy. Jak już wiemy, największą wygraną Grammy 2026 okazała się Billie Eilish która po raz trzeci zdobyła statuetkę w kategorii "Piosenka roku" za utwór "Wildflower". To historyczne osiągnięcie, ponieważ żadna inna artystka nie zdobyła trzech nagród w tej samej kategorii. Na gali Billie Eilish pojawiła się w garniturowej stylizacji od Hodakova, inspirowanej szkolnym mundurkiem. Marynarka, krawat, szorty, podkolanówki i czarne czółenka stworzyły niepowtarzalny, nieco punkowy look. Całość stylizacji dopełniła wymowna przypinka przeciwko ICE (Agentom Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł), którzy realizują politykę masowych deportacji.

Z kolei Bad Bunny przyciągał wzrok w aksamitnym czarnym garniturze od Schiaparelli. Był to pierwszy męski look tej marki zaprezentowany na Grammy. Doechii zdecydowała się na kreację od Roberto Cavalli, wpisując się w dominujący trend wieczoru: sensualność i indywidualizm. Olivia Dean błyszczała w eleganckiej stylizacji od Chanel i dodatkach Cartier, podkreślając klasyczną stronę czerwonego dywanu, Kesha postawiła na pierzastą suknię, a Sabrina Carpenter zachwyciła w customowej sukni od Valentino. Jej kreacja miała warstwowy, tiulowy dół oraz była ozdobiona cekinami i kryształkami, dodając blasku całej stylizacji.

Sabrina Carpenter na Grammy 2026, Fot. Jordan Strauss/Invision/East News

Lady Gaga w rzeźbiarskiej sukni z piórami na Grammy 2026

Lady Gaga, znana z przełamywania modowych konwenansów, ponownie zaskoczyła fanów i krytyków. Na czerwonym dywanie pojawiła się w spektakularnej czarnej sukni od Matières Fécales. Rzeźbiarska forma kreacji została podkreślona przez pióra, spiczasty kołnierz i długi tren, który ciągnął się za nią przez całe przejście. Jej stylizacja została uznana za jedną z najbardziej efektownych i przemyślanych podczas całej gali Grammy 2026.

Lady Gaga na Grammy 2026, Fot. AMY SUSSMAN/Getty AFP/East News

Moda i emocje na Grammy 2026: scena, gala i niezapomniane występy

Na scenie nie zabrakło emocji. Justin Bieber, po czteroletniej przerwie, powrócił na estradę, wywołując aplauz i wzruszenie wśród fanów. Na czerwonym dywanie artysta pozował w czarnym total looku z obszernymi spodniami i oversizową marynarką, u boku żony, Hailey Bieber, która znana z zamiłowania do klasycznej elegancji w myśl estetyki "old money", tego wieczoru postawiła na klasyczną dopasowaną czarną suknię z trenem od Alaïa . Para tego dnia także zdecydowała się na wymowne przypinki przeciwko ICE.

Hailey Bieber i Justin Bieber na Grammy 2026, Fot. AMY SUSSMAN/Getty AFP/East News

W sekcji In Memoriam wystąpiły dwie legendy muzyki — Ms. Lauryn Hill i Reba McEntire, oddając hołd zmarłym artystom. Heidi Klum, Rosé, Teyana Taylor i Tyla również wzbudziły zainteresowanie. Każda z nich pokazała inne oblicze mody, od klasyki po futurystyczne wariacje. Z kolei Miley Cyrus zaskoczyła rockowym lookiem: czarne spodnie, skórzana kurtka Celine, duża złota broszka, czarne rękawiczki i okulary przeciwsłoneczne. Jej stylizacja była hołdem dla klasycznego buntu.

Miley Cyrus na Grammy 2026, Fot. Jordan Strauss/Invision/East News

Chappell Roan nie bała się odważnych decyzji. Wystąpiła w bordowej, prześwitującej sukni od Mugler z aplikacjami i wyrazistym gorsetem. Całość dopełniła bordowym płaszczem, który zarzuciła na ramiona podczas udzielanych wywiadów. Jej look wywołał ogromne emocje w mediach i na platformach społecznościowych, stając się jednym z najczęściej komentowanych wyborów wieczoru.

Grammy 2026 to nie tylko muzyczne święto, ale i pokaz mody, który udowodnił, że artyści nie boją się eksperymentów. Stylizacje z tego wieczoru będą z pewnością analizowane jeszcze przez wiele tygodni.

Billie Eilish na Grammy 2026, Fot. Jordan Strauss/Invision/East News

Kesha na Grammy 2026, Fot. Jordan Strauss/Invision/East News

FKA twigs na Grammy 2026, Fot. Jordan Strauss/Invision/East News

Bad Bunny na Grammy 2026, Fot. AMY SUSSMAN/Getty AFP/East News

Rosé na Grammy 2026, Fot. AMY SUSSMAN/Getty AFP/East News