Podczas gali rozdania nagród Grammy 2026, w nocy z 1 na 2 lutego 2026 roku, jedną z najbardziej oczekiwanych artystek wieczoru była Cher. Legendarna piosenkarka zaprezentowała na scenie swój kultowy utwór "Believe", wzbudzając aplauz wśród publiczności. W tym samym czasie została także uhonorowana prestiżową nagrodą za całokształt twórczości, co było ukoronowaniem jej wieloletniej kariery. Podczas 69. gali Grammy Cher miała także inne ważne zadanie, wręczenie nagrody w jednej z najważniejszych kategorii wieczoru. Wszystko zapowiadało się jak w klasycznym scenariuszu gali, aż do zaskakującego momentu pomylenia nazwiska zwycięzcy.

Cher zachwyciła stylizacją na Grammy 2026

Ceremonia Grammy 2026 w Los Angeles była pełna emocji. Na czerwonym dywanie nie zabrakło spektakularnych kreacji. Podczas gdy Lady Gaga na Grammy 2026 zaskoczyła czarną suknią z piórami, a Sabrina Carpenter postawiła na eteryczną kreację z falbanami, tego wieczoru wiele gwiazd decydowało się na czarne, klasyczne kreacje z wymownymi przypinkami "ICE OUT", wyrażające sprzeciw przeciwko masowym deportacjom z USA.

Na czerń podczas 68. ceremonii Grammy zdecydowała się także Cher. Artystka postawiła na czarny, koronkowy set, który zdominowała mroczna, fantazyjna, czarna skórzana spódnica, do której wokalistka dobrała klasyczną skórzaną ramoneskę. Całość dopełniły ciężkie botki za kostkę oraz subtelny makijaż. Jednak to nie o stylizacji Cher, lecz jej występie mówi teraz cały świat. Wszystko przez wpadkę, jaką zaliczyła wręczając jedną ze statuetek Grammy.

Wpadka Cher na Grammy 2026

Podczas wręczania statuetki, Cher otworzyła kopertę i zamilkła na chwilę. Wyjaśniła, że spodziewała się zobaczyć nazwisko zwycięzcy na ekranach otaczających scenę, co nie nastąpiło. Zdecydowała się więc odczytać zawartość koperty. Wówczas padło nazwisko Luthera Vandrossa, artysty, który zmarł w 2005 roku. Sala zamarła.

Chwilę później Cher szybko zreflektowała się i poprawiła, prawdziwymi laureatami okazali się Kendrick Lamar i SZA za utwór zatytułowany "Luther". Tego wieczoru to właśnie Kendrick Lamar został czterokrotnym zwycięzcą Grammy 2026, zdobywając statuetki w kategoriach:

Najlepszy album - RAP za "GNX",

Najlepsza piosenka - RAP za "TV Off",

Najlepsze wykonanie - MELODYJNY RAP za "Luther"

Najlepsze wykonanie - RAP za "Chains & Whips".

Lawina komentarzy i memów po wpadce Cher na Grammy 2026

Zamieszanie wywołane pomyłką artystki okazało się wynikiem nieporozumienia. Utwór "Luther" autorstwa Kendricka Lamara i SZA otrzymał nagrodę za "nagranie roku" i to właśnie im przypadła statuetka. Choć sytuacja została natychmiast wyjaśniona, moment ten z pewnością zapisał się jako jeden z najbardziej zaskakujących w historii rozdania nagród Grammy.

Internet natychmiast zareagował na pomyłkę Cher. W mediach społecznościowych pojawiły się setki komentarzy i memów na temat jej wpadki. Użytkownicy pisali: "A nagrodę Grammy otrzymuje Luther Vandross. Nigdy się nie zmieniaj, Cher, nigdy się nie zmieniaj", "Uwielbiamy słodki seniorski moment od ikony Cher do innej ikony, czyli Kendricka", "Kochamy Cię Cher".

Czekam na memy z Cher... O mój Boże, jest taka zabawna... - czytamy w komentarzach.

Choć wpadka miała charakter niezamierzony, odbiorcy przyjęli ją z przymrużeniem oka, traktując sytuację bardziej jako zabawną niż kompromitującą.

Grammy 2026 – emocje, występy i kontrowersje

Tegoroczna gala Grammy 2026 przyniosła wiele emocji. Występy największych gwiazd, wzruszające przemówienia i nieprzewidziane sytuacje, wszystko to złożyło się na wyjątkową noc w świecie muzyki. Oprócz pomyłki Cher, komentowane były również stylizacje gwiazd, ich wystąpienia na czerwonym dywanie oraz przemówienia zawierające odniesienia do aktualnych wydarzeń społeczno-politycznych, a także głośny wykon Justina Biebera na Grammy 2026, który zaprezentował się na scenie w samych bokserkach.

Wpadka Cher na Grammy 2026, choć zaskakująca, stała się jednym z najbardziej komentowanych momentów tego wieczoru, co tylko potwierdza, jak duże emocje wzbudza wydarzenie tej rangi.

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Wpadka Cher na Grammy 2026, Fot. Chris Pizzello/Invision/East News