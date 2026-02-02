1 lutego 2026 roku w Crypto.com Arena w Los Angeles odbyła się ceremonia rozdania nagród Grammy. Wśród wielu gwiazd, które pojawiły się na czerwonym dywanie, szczególną uwagę przyciągnęła 52-letnia Heidi Klum. Supermodelka zaprezentowała się w sukience, która wzbudziła ogromne kontrowersje w mediach i wśród komentatorów modowych.

Tak Heidi Klum ubrała się na Grammy 2026

Rozdanie prestiżowych nagród Grammy to nie tylko istne święto świata muzyki, ale też prawdziwa rewia spektakularnych kreacji. W tym roku na czerwonym dywanie nie zabrakło klasycznych "małych czarnych", głębokich dekoltów czy eterycznych sukni. Podczas gdy Sabrina Carpenter zachwyciła w customowej sukni od Valentino z falbanami i kryształkami, Miley Cyrus zaskoczyła rockowym lookiem z okazałą złotą broszką, inspirowaną motywem z "Igrzysk Śmierci" i kurtką Celine, a Lady Gaga na Grammy 2026 postawiła na czarną suknię z piórami, Heidi Klum postawiła na kontrowersyjny look.

Klum wybrała kreację w stylu "naked dress", która przypominała "drugą skórę". Sukienka została uszyta z błyszczącego, lateksopodobnego materiału, miała cielisty kolor i była mocno dopasowana. Wyraźnie zaakcentowany gorsetowy krój, brak ramiączek, wyeksponowanie okolicy pępka oraz zapięcia na klamry po bokach sprawiły, że stylizacja była jedną z najbardziej rzucających się w oczy tego wieczoru.

Sztywna i błyszcząca kreacja ograniczała każdy ruchHeidi Klum

Kreacja Heidi Klum nie tylko przyciągała uwagę swoim wyglądem, ale również utrudniała modelce poruszanie się. Sztywność tkaniny była widoczna na opublikowanym w sieci nagraniu z 68. gali rozdania nagród Grammy. Klum poruszała się bardzo ostrożnie, stawiając każdy krok z wyraźnym napięciem.

Stylizacja, choć efektowna, sprawiała wrażenie bardzo niewygodnej. Brak elastyczności i dopasowanie materiału do ciała ograniczały naturalność ruchów, co w przypadku tak prestiżowej gali, jaką jest Grammy, zwróciło uwagę nie tylko fotoreporterów, ale także widzów i dziennikarzy.

Stylizacja Heidi Klum uznana za jedną z najgorszych na Grammy 2026

Moda na sukienki typu "naked dress" zyskała popularność w ostatnich latach na czerwonym dywanie. Jednak w przypadku Heidi Klum ten trend nie przyniósł oczekiwanego efektu. Sukienka, choć odważna i w teorii modna, nie prezentowała się dobrze w świetle reflektorów. Opinie w mediach na temat występu Heidi Klum były jednoznaczne. Zarówno rodzie, jak i zagraniczne media uznały jej stylizację za jedną z najmniej udanych tego wieczoru. Nie pomogły nawet idealnie dopasowane dodatki, jak cieliste szpilki oraz rozpuszczone włosy. W połączeniu z surową i błyszczącą kreacją, całość została odebrana jako modowa wpadka.

Komentatorzy podkreślali, że sukienka, zamiast podkreślać urodę modelki, całkowicie zdominowała jej wizerunek i odciągała uwagę od samej osobowości gwiazdy, co kontrastowało z jej spektakularną czerwoną suknią z imprezy poprzedzającej Grammy 2026.

Gala Grammy 2026 – moda, blask i spektakularne modowe potknięcia

Tegoroczna gala Grammy 2026 obfitowała w efektowne stylizacje, od klasycznych wieczorowych sukni, przez kreacje w stylu high fashion, po ekstrawaganckie pomysły na granicy odważnych eksperymentów. Po czterech latach nieobecności, Justin Bieber wskoczył na scenę Grammy 2026 w samych bokserkach, wprawiając wszystkich w osłupienie.

Choć nie zabrakło pozytywnych ocen dla innych gwiazd, stylizacja niemieckiej modelki stała się jednym z najbardziej komentowanych tematów w mediach modowych. Jej modowa wpadka przypomniała, że nawet doświadczeni celebryci mogą zaliczyć nietrafiony wybór, który zostanie zapamiętany na długo.

