Grammy 2026: Kto wygrał? Lady Gaga była faworytką, ale to Billie Eilish triumfuje
Ceremonia Grammy 2026 w Los Angeles była pełna emocji. Billie Eilish sięgnęła po trzecią nagrodę za piosenkę roku, Kendrick Lamar zdobył aż cztery statuetki, a Bad Bunny skrytykował ICE ze sceny. Zobacz pełną listę zwycięzców i największe momenty gali.
Tego wieczoru cały świat patrzył na Los Angeles. Za nami długo wyczekiwana 68. ceremonia rozdania Grammy. To jedna z najbardziej prestiżowych imprez w świecie muzyki, która na czerwony dywan tradycyjnie przyciągnęła całą śmietankę towarzyską. W tym roku statuetki zostały przyznane w 95 kategoriach. Kto wygrał i z garnął złoty gramofon?
Billie Eilish z historycznym zwycięstwem na Grammy 2026
W nocy z 1 na 2 lutego 2026 roku w Los Angeles, w Crypto.com Arena, odbyła się 68. ceremonia wręczenia nagród Grammy Awards. Wieczór pełen emocji i wystąpień politycznych zdominowała Billie Eilish, która po raz trzeci zdobyła statuetkę w kategorii "Piosenka roku" za utwór "Wildflower". To historyczne osiągnięcie, ponieważ żadna inna artystka nie zdobyła trzech nagród w tej samej kategorii.
Podczas przemówienia Billie Eilish stanęła na scenie u boku brata, Finneasa O’Connella, który podobnie jak ona i wiele innych gwiazd, tego wieczoru miał przypiętą wymowną plakietkę przeciwko ICE (Agentom Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł), którzy realizują jedną z głównych wyborczych obietnic Donalda Trumpa -politykę masowych deportacji.
Nikt nie jest nielegalny na skradzionej ziemi
Ubrana w przypinkę z hasłem "ICE OUT", wyraziła potrzebę dalszych protestów i walki o prawa człowieka. Wspólnie z bratem Finneasem, współautorem piosenki, zostali wyróżnieni jako najbardziej utytułowany duet w tej kategorii.
Kendrick Lamar z czterema nagrodami na Grammy 2026. Nowy rekord w historii rapu
Tegorocznym liderem w liczbie nominacji do Grammy 20206 był Kendrick Lamar, artysta otrzymał aż 9 nominacji, w tym w najważniejszych kategoriach:
Album Roku ("GNX"), Nagranie Roku i Piosenka Roku ("Luther" z SZA). Jak już wiemy, to właśnie on okazał się wielkim zwycięzcą w historii rapu.
Kendrick Lamar okazał się bezkonkurencyjny w kategoriach rapowych. Zdobył aż cztery nagrody: "Najlepszy album - RAP" za "GNX", "Najlepsza piosenka - RAP" za "TV Off" (feat. Lefty Gunplay), "Najlepsze wykonanie - MELODYJNY RAP" za "Luther" (feat. SZA) oraz "Najlepsze wykonie - RAP" jako gość na utworze "Chains & Whips" grupy Clipse.
Łącznie z tegorocznymi statuetkami, Kendrick Lamar stał się najbardziej nagradzanym raperem w historii Grammy. Jego sukces umacnia go jako jednego z najważniejszych artystów współczesnego hip-hopu.
Lady Gaga, Olivia Dean, Bad Bunny – triumfy i polityczne manifesty
Lady Gaga, która w tym roku była nominowana w aż siedmiu kategoriach, odebrała dwie statuetki: "Najlepszy album wokalny - POP" za "Mayhem" oraz "Najlepsze nagranie - DANCE- POP" za "Abracadabra". W emocjonalnym przemówieniu dziękowała kobietom w branży muzycznej i zachęcała je do walki o własną wizję artystyczną.
Olivia Dean została ogłoszona "Najlepszym nowym artystą", pokonując m.in. Katseye, The Marias i Leon Thomasa. W swojej przemowie wspomniała, że jest wnuczką imigranta i podkreśliła, jak ważne jest docenienie odwagi i poświęcenia przodków.
Bad Bunny, laureat nagrody za "Najlepszy album - MÚSICA URBANA" za "Debí Tirar Más Fotos", wykorzystał scenę do wyrażenia sprzeciwu wobec ICE. W emocjonalnym wystąpieniu powiedział:
Nie jesteśmy dzikusami, nie jesteśmy zwierzętami, nie jesteśmy kosmitami. Jesteśmy ludźmi i jesteśmy Amerykanami.
Nawiązując do masowych deportacji ze Stanów Zjednoczonych dodał, że walka musi toczyć się poprzez miłość, nie nienawiść.
Najwięksi przegrani i zaskoczenia tegorocznej gali
Do największych zaskoczeń należało zwycięstwo Loli Young w kategorii "Najlepsze solowe wykonanie - POP" za utwór "Messy", pokonując takie gwiazdy jak Justin Bieber, Lady Gaga i Sabrina Carpenter.
Z kolei tacy artyści jak Tyler, The Creator i Justin Bieber mimo wielu nominacji, opuścili ceremonię bez nagród. Przegraną można też uznać brak wyróżnienia dla Bon Iver czy Hayley Williams, mimo silnych nominacji w kategoriach alternatywnych i rockowych.
Pełna lista zwycięzców Grammy 2026: kto zdobył złote gramofony?
- Billie Eilish – "Piosenka roku" za „Wildflower”
- Kendrick Lamar – cztery nagrody: "Najlepszy album - RAP" za "GNX", "Najlepsza piosenka - RAP" za "TV Off", "Najlepsze wykonanie - MELODYJNY RAP" za "Luther" oraz "Najlepsze wykonanie - RAP" za "Chains & Whips"
- Lady Gaga – dwie nagrody: "Najlepszy album wokalny - POP" za "Mayhem" oraz "Najlepsze nagranie - DANCE- POP" za "Abracadabra"
- Olivia Dean – "Najlepszy nowy artysta"
- Bad Bunny – "Najlepszy album - MÚSICA URBANA"
- Lola Young – "Najlepsze solowe wykonanie - POP" za "Messy"
- Cynthia Erivo & Ariana Grande – "Najlepsze grupowe wykonanie - POP" za "Defying Gravity"
- FKA twigs – "Najlepszy taneczny/elektroniczny album" za "Eusexua"
- Leon Thomas – dwie nagrody: "Najlepszy album - R&B" za ""Mutt"" i "Najlepsze wykonanie R&B - TRADYCYJNE" za "Vibes Don’t Lie"
- Kehlani – dwie nagrody: "Najlepsze wykonanie - R&B" za "Folded" i "Najlepsza piosnka - R&B" za „Folded”
- Turnstile –dwie nagrody: "Najlepszy album - ROCK" za "Never Enough" i "Najlepsze wykonanie - METAL" za "Birds"
- The Cure – dwie nagrody: "Najlepsze wykonanie - MUZYKA ALTERNATYWNA" za "Alone" i "Najlepszy album - MUZYKA ALTERNATYWNA" za "Songs of a Lost World"
- Trent Reznor i Atticus Ross (Nine Inch Nails) - Najlepsza piosenka - ROCK" za "As Alive as You Need Me to Be"
- Clipse – "Najlepsze wykonanie - RAP" za "Chains & Whips"
- Jelly Roll – "Najlepsza piosenka - COUNTRY" za "Bitin’ List"
- Kelsea Ballerini – "Najlepszy album - COUNTRY WSPÓŁCZESNE" za "Patterns"
- Zach Top – "Najlepszy album - COUNTRY TRADYCYJNE" za "Ain't in It for My Health"
- Shaboozey i Jelly Roll – " Najlepsze wykonanie grupowe - COUNTRY" za "Amen"
- Chris Stapleton – "Najlepsze wykonanie solowe - COUNTRY" za "Bad as I Used to Be"
- Mad Skillz - "Najlepsze wykonanie z poezją mówioną" za "Words For Days Vol. 1"
- Tame Impala – "Najlepsze nagranie - DANCE/ELECTRONIC " za "End of Summer"
- Chick Corea, Christian McBride i Brian Blade - "Najlepsze wykonanie - JAZZ" za "Windows — Live"
- Huntr/x – "Najlepszy tekściarz dla mediów wizualnych"
- Doechii – "Najlepszy teledysk" za "Anxiety"
- Amy Allen – "Tekściarz roku"
- Cirkut – "Producent roku"
Wydarzenie nie tylko nagrodziło największe osiągnięcia w muzyce, ale też stało się platformą dla artystycznych manifestów i głosów sprzeciwu wobec polityki imigracyjnej USA. Emocje, kontrowersje i muzyczne triumfy uczyniły Grammy 2026 jedną z najbardziej pamiętnych gal ostatnich lat.
