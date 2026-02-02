Tego wieczoru cały świat patrzył na Los Angeles. Za nami długo wyczekiwana 68. ceremonia rozdania Grammy. To jedna z najbardziej prestiżowych imprez w świecie muzyki, która na czerwony dywan tradycyjnie przyciągnęła całą śmietankę towarzyską. W tym roku statuetki zostały przyznane w 95 kategoriach. Kto wygrał i z garnął złoty gramofon?

Billie Eilish z historycznym zwycięstwem na Grammy 2026

W nocy z 1 na 2 lutego 2026 roku w Los Angeles, w Crypto.com Arena, odbyła się 68. ceremonia wręczenia nagród Grammy Awards. Wieczór pełen emocji i wystąpień politycznych zdominowała Billie Eilish, która po raz trzeci zdobyła statuetkę w kategorii "Piosenka roku" za utwór "Wildflower". To historyczne osiągnięcie, ponieważ żadna inna artystka nie zdobyła trzech nagród w tej samej kategorii.

Podczas przemówienia Billie Eilish stanęła na scenie u boku brata, Finneasa O’Connella, który podobnie jak ona i wiele innych gwiazd, tego wieczoru miał przypiętą wymowną plakietkę przeciwko ICE (Agentom Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł), którzy realizują jedną z głównych wyborczych obietnic Donalda Trumpa -politykę masowych deportacji.

Nikt nie jest nielegalny na skradzionej ziemi - mówiła odbierając statuetkę Billie Eilish.

Ubrana w przypinkę z hasłem "ICE OUT", wyraziła potrzebę dalszych protestów i walki o prawa człowieka. Wspólnie z bratem Finneasem, współautorem piosenki, zostali wyróżnieni jako najbardziej utytułowany duet w tej kategorii.

Kendrick Lamar z czterema nagrodami na Grammy 2026. Nowy rekord w historii rapu

Tegorocznym liderem w liczbie nominacji do Grammy 20206 był Kendrick Lamar, artysta otrzymał aż 9 nominacji, w tym w najważniejszych kategoriach:

Album Roku ("GNX"), Nagranie Roku i Piosenka Roku ("Luther" z SZA). Jak już wiemy, to właśnie on okazał się wielkim zwycięzcą w historii rapu.

Kendrick Lamar okazał się bezkonkurencyjny w kategoriach rapowych. Zdobył aż cztery nagrody: "Najlepszy album - RAP" za "GNX", "Najlepsza piosenka - RAP" za "TV Off" (feat. Lefty Gunplay), "Najlepsze wykonanie - MELODYJNY RAP" za "Luther" (feat. SZA) oraz "Najlepsze wykonie - RAP" jako gość na utworze "Chains & Whips" grupy Clipse.

Łącznie z tegorocznymi statuetkami, Kendrick Lamar stał się najbardziej nagradzanym raperem w historii Grammy. Jego sukces umacnia go jako jednego z najważniejszych artystów współczesnego hip-hopu.

Lady Gaga, Olivia Dean, Bad Bunny – triumfy i polityczne manifesty

Lady Gaga, która w tym roku była nominowana w aż siedmiu kategoriach, odebrała dwie statuetki: "Najlepszy album wokalny - POP" za "Mayhem" oraz "Najlepsze nagranie - DANCE- POP" za "Abracadabra". W emocjonalnym przemówieniu dziękowała kobietom w branży muzycznej i zachęcała je do walki o własną wizję artystyczną.

Olivia Dean została ogłoszona "Najlepszym nowym artystą", pokonując m.in. Katseye, The Marias i Leon Thomasa. W swojej przemowie wspomniała, że jest wnuczką imigranta i podkreśliła, jak ważne jest docenienie odwagi i poświęcenia przodków.

Bad Bunny, laureat nagrody za "Najlepszy album - MÚSICA URBANA" za "Debí Tirar Más Fotos", wykorzystał scenę do wyrażenia sprzeciwu wobec ICE. W emocjonalnym wystąpieniu powiedział:

Nie jesteśmy dzikusami, nie jesteśmy zwierzętami, nie jesteśmy kosmitami. Jesteśmy ludźmi i jesteśmy Amerykanami.

Nawiązując do masowych deportacji ze Stanów Zjednoczonych dodał, że walka musi toczyć się poprzez miłość, nie nienawiść.

Najwięksi przegrani i zaskoczenia tegorocznej gali

Do największych zaskoczeń należało zwycięstwo Loli Young w kategorii "Najlepsze solowe wykonanie - POP" za utwór "Messy", pokonując takie gwiazdy jak Justin Bieber, Lady Gaga i Sabrina Carpenter.

Z kolei tacy artyści jak Tyler, The Creator i Justin Bieber mimo wielu nominacji, opuścili ceremonię bez nagród. Przegraną można też uznać brak wyróżnienia dla Bon Iver czy Hayley Williams, mimo silnych nominacji w kategoriach alternatywnych i rockowych.

Pełna lista zwycięzców Grammy 2026: kto zdobył złote gramofony?

Billie Eilish – "Piosenka roku" za „Wildflower”

– za „Wildflower” Kendrick Lamar – cztery nagrody: " Najlepszy album - RAP" za "GNX", "Najlepsza piosenka - RAP" za "TV Off", "Najlepsze wykonanie - MELODYJNY RAP" za "Luther" oraz " Najlepsze wykonanie - RAP" za "Chains & Whips"

– cztery nagrody: " za "GNX", za "TV Off", za "Luther" oraz " za "Chains & Whips" Lady Gaga – dwie nagrody: "Najlepszy album wokalny - POP" za "Mayhem" oraz "Najlepsze nagranie - DANCE- POP" za "Abracadabra"

– dwie nagrody: za "Mayhem" oraz za "Abracadabra" Olivia Dean – "Najlepszy nowy artysta"

– "Najlepszy nowy artysta" Bad Bunny – "Najlepszy album - MÚSICA URBANA"

– "Najlepszy album - MÚSICA URBANA" Lola Young – "Najlepsze solowe wykonanie - POP" za "Messy"

– "Najlepsze solowe wykonanie - POP" za "Messy" Cynthia Erivo & Ariana Grande – "Najlepsze grupowe wykonanie - POP" za "Defying Gravity"

– "Najlepsze grupowe wykonanie - POP" za "Defying Gravity" FKA twigs – "Najlepszy taneczny/elektroniczny album" za "Eusexua"

– "Najlepszy taneczny/elektroniczny album" za "Eusexua" Leon Thomas – dwie nagrody: "Najlepszy album - R&B" za ""Mutt"" i "Najlepsze wykonanie R&B - TRADYCYJNE" za "Vibes Don’t Lie"

– dwie nagrody: za ""Mutt"" i za "Vibes Don’t Lie" Kehlani – dwie nagrody: "Najlepsze wykonanie - R&B" za "Folded" i "Najlepsza piosnka - R&B" za „Folded”

– dwie nagrody: za "Folded" i za „Folded” Turnstile –dwie nagrody: "Najlepszy album - ROCK" za "Never Enough" i "Najlepsze wykonanie - METAL" za "Birds"

–dwie nagrody: za "Never Enough" i za "Birds" The Cure – dwie nagrody: "Najlepsze wykonanie - MUZYKA ALTERNATYWNA" za "Alone" i " Najlepszy album - MUZYKA ALTERNATYWNA" za "Songs of a Lost World"

– dwie nagrody: za "Alone" i " za "Songs of a Lost World" Trent Reznor i Atticus Ross (Nine Inch Nails) - Najlepsza piosenka - ROCK" za "As Alive as You Need Me to Be"

- Najlepsza piosenka - ROCK" za "As Alive as You Need Me to Be" Clipse – "Najlepsze wykonanie - RAP" za "Chains & Whips"

– "Najlepsze wykonanie - RAP" za "Chains & Whips" Jelly Roll – "Najlepsza piosenka - COUNTRY" za "Bitin’ List"

– "Najlepsza piosenka - COUNTRY" za "Bitin’ List" Kelsea Ballerini – "Najlepszy album - COUNTRY WSPÓŁCZESNE" za "Patterns"

– "Najlepszy album - COUNTRY WSPÓŁCZESNE" za "Patterns" Zach Top – "Najlepszy album - COUNTRY TRADYCYJNE" za "Ain't in It for My Health"

– "Najlepszy album - COUNTRY TRADYCYJNE" za "Ain't in It for My Health" Shaboozey i Jelly Roll – " Najlepsze wykonanie grupowe - COUNTRY" za "Amen"

– " Najlepsze wykonanie grupowe - COUNTRY" za "Amen" Chris Stapleton – "Najlepsze wykonanie solowe - COUNTRY" za "Bad as I Used to Be"

– "Najlepsze wykonanie solowe - COUNTRY" za "Bad as I Used to Be" Mad Skillz - "Najlepsze wykonanie z poezją mówioną" za "Words For Days Vol. 1"

- "Najlepsze wykonanie z poezją mówioną" za "Words For Days Vol. 1" Tame Impala – "Najlepsze nagranie - DANCE/ELECTRONIC " za "End of Summer"

– "Najlepsze nagranie - DANCE/ELECTRONIC " za "End of Summer" Chick Corea, Christian McBride i Brian Blade - "Najlepsze wykonanie - JAZZ" za "Windows — Live"

- "Najlepsze wykonanie - JAZZ" za "Windows — Live" Huntr/x – "Najlepszy tekściarz dla mediów wizualnych"

– "Najlepszy tekściarz dla mediów wizualnych" Doechii – "Najlepszy teledysk" za "Anxiety"

– "Najlepszy teledysk" za "Anxiety" Amy Allen – "Tekściarz roku"

– "Tekściarz roku" Cirkut – "Producent roku"

Wydarzenie nie tylko nagrodziło największe osiągnięcia w muzyce, ale też stało się platformą dla artystycznych manifestów i głosów sprzeciwu wobec polityki imigracyjnej USA. Emocje, kontrowersje i muzyczne triumfy uczyniły Grammy 2026 jedną z najbardziej pamiętnych gal ostatnich lat.

