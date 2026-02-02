1 lutego 2026 roku Justin Bieber po latach przerwy powrócił na scenę Grammy, wykonując utwór "Yukon". Nie tylko jego występ wywołał ogromne emocje, ale także szokująca stylizacja, artysta pojawił się na scenie w fioletowych, satynowych bokserkach i czarnych skarpetkach. Taka odsłona Biebera sprawiła, że publika mogła zobaczyć jego wyrzeźbiony tors oraz tatuaże, co natychmiast wywołało burzę w mediach społecznościowych.

Justin Bieber szokuje na Grammy 2026

Za nami pełna emocja gala rozdania najbardziej prestiżowych statuetek w świecie muzyki. W nocy z 1 na 2 lutego 2026 roku w Crypto.com Arena w Los Angeles odbyła się 68. ceremonia wręczenia Grammy, która przyciągnęła na czerwony dywan całą śmietankę towarzyską. Ku zaskoczeniu wielu, tego wieczoru największą wygraną Grammy 2026 okazała się Billie Eilish, która za utwór "Wildflower"po raz trzeci zdobyła statuetkę w kategorii "Piosenka roku". Co ciekawe, nigdy wcześniej żadna inna artystka nie otrzymała aż trzech nagród w tej samej kategorii. Na Grammy artystka dumnie pozowała w biało-czarnym looku, który uzupełniła wymowną plakietką przeciwko "ICE" (Agentom Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł), którzy zajmują się masowymi deportacjami ze Stanów Zjednoczonych, zainicjowanymi przez Donalda Trumpa.

Taki sam ruch i przypięcie do wieczorowych kreacji plakietek "ICE OUT" zdecydowali się także m.in. Justin Bieber oraz jego żona, Hailey Bieber. I podczas gdy na czerwonym dywanie para dumnie pozowała w eleganckich czarnych total lookach, to co stało się później, przeszło wszelkie wyobrażenia zgromadzonej na Grammy widowni i fanów artysty.

Szokujący występ Justina Biebera na Grammy 2026

Na ten moment czekali wszyscy fani artysty. Justin Bieber powrócił na Grammy 2026 po czterech latach absencji. W niedzielę, 1 lutego 2026 r. wystąpił podczas gali , prezentując utwór "Yukon", nominowany w kategorii "Najlepszy występ - R&B". Choć nie zdobył statuetki, to o jego występie mówi dziś cały świat. Pomimo iż na czerwonym dywanie postawił na mocny czarny total look, na scenie Justin Biebier pojawił się w samej bieliźnie.

Satynowe fioletowe bokserki, których odcień współgrał z kolorem jego gitary, stały się natychmiast tematem wieczoru. Strój ten całkowicie odbiegał od konwencji gal takich jak Grammy i błyskawicznie został nazwany najodważniejszą stylizacją tego wieczoru. Widownia zgromadzona w Crypto.com Arena w Los Angeles zareagowała natychmiastowo. Jedni byli zaskoczeni, inni nie kryli zachwytu odwagą artysty. W sieci momentalnie pojawiły się nagrania oraz zdjęcia z występu, które zbierały setki tysięcy reakcji. Internauci określili jego prezentację jako "muzyczny powrót w stylu kontrowersji".

Choć występ Justina Biebera był długo wyczekiwany, to właśnie jego strój skradł show. Pojawiły się porównania do legendarnego różowego dresu artysty z początków kariery, jednak tym razem Bieber poszedł o krok dalej. Wielu komentatorów nazwało jego decyzję o takim ubiorze jako manifest artystyczny i odważny ruch promocyjny.

Cztery nominacje i jedna scena: muzyczny powrót Justina Biebera na Grammy

Justin Bieber nie tylko zaszokował stylizacją, ale również powrócił z nowym materiałem muzycznym. Jego występ był częścią promocji albumu "SWAG", który został nominowany w czterech prestiżowych kategoriach:

Album Roku ("SWAG"),

Najlepszy Popowy Album Wokalny ("SWAG"),

Najlepszy Popowy Występ Solowy ("Daisies"),

Najlepszy Występ R&B ("Yukon").

To był dla artysty wyjątkowy wieczór, nie tylko ze względu na nominacje, ale również z powodu samego powrotu na największą scenę muzyczną.

Justin Bieber prezentuje nowy tatuaż z Hailey Bieber na Grammy 2026

Podczas gali Grammy 2026 Justin Bieber zaskoczył wszystkich swoim nietypowym występem. Wyszedł na scenę ubrany jedynie w bokserki, co natychmiast przyciągnęło uwagę widzów. Jednak to nie strój, a nowy tatuaż na jego plecach wzbudził największe emocje. Tatuaż, który po raz pierwszy został pokazany publicznie właśnie podczas tego występu, przedstawia podobiznę jego żony, Hailey Bieber, który pojawił się na plecach artysty.

Nowy tatuaż Justina Biebera wzbudził lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Wielu komentujących wyrażało zaskoczenie i podziw dla odwagi artysty, inni zaś uznali gest za bardzo romantyczny. Do tej pory Justin Bieber nie skomentował publicznie nowego dzieła na swoim ciele.

Justin Bieber szokuje na Grammy 2026 w samych boksekrach, Fot. Chris Pizzello/Invision/East News

Stylizacja Justina i Hailey Bieber na Grammy 2026

Zanim Justin Bieber pojawił się na scenie, przeszedł po czerwonym dywanie w towarzystwie swojej żony, Hailey Bieber. Para przyciągała uwagę nie tylko swoim wyglądem, ale i doskonale skomponowanymi stylizacjami. Justin postawił na oversize’owy garnitur Balenciaga oraz czarne eleganckie buty. Stylizację dopełnił naszyjnik Lorraine Schwartz i kolczyk w nosie.

Hailey Bieber wybrała przezroczystą suknię od Alaïa, zakończoną krótkim trenem i subtelnie eksponującą czubki czarnych szpilek. Jej biżuteria to prawdziwa perła: 30-karatowy diament w kształcie gruszki, kolczyki z 20-karatowymi diamentami i 12-karatowy pierścionek. Makijaż glamour z podkreślonymi ustami i gładko zaczesany kok dopełniły look.

Hailey Bieber i Justin Bieber na Grammy 2026, Fot. AMY SUSSMAN/Getty AFP/East News